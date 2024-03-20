Bahçelievler Belediyesi Siyavuşpaşa Sosyal Tesisi\'ni açtı

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Bahçelievler Belediyesi tarafından Siyavuşpaşa Sosyal Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bizim işimiz belediyecilik, bizim siyasetimizin temelinde millet vardır" dedi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Siyavuşpaşa Sosyal Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Söz üreten var, iş üreten var. Bunları seçim zamanında değerlendirirsiniz. Bizim işimiz belediyecilik. Bizim siyasetimizin temelinde millet vardır" şeklinde konuştu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise, "6'ıncı sosyal tesisimizi açacağız. Biz sadece sosyal tesis yapmıyoruz. Vatandaşımızın her zaman yanındayız 5 yıldır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatla vatandaşımıza hizmetkar olmaya geldik. 700 bin vatandaşımızın 7 gün 24 saat 3 bin kişilik aile ile vatandaşımızın hizmetinde olduk" dedi. - İSTANBUL