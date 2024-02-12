Bahçelievler Belediyesi Yeni Bir Anaokulu Açtı

Bahçelievler Belediyesi tarafından, yeni bir anaokulu daha hizmete açıldı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bugün söylediğim gibi 3 tane anaokulumuz var. 4'üncüsü açıyoruz. Bu anaokulumuz yaklaşık 400 metrekare 60 tane öğrencimizi yer alacak" dedi.
Bahçelievler Belediyesi tarafından, Bahçelievler Kongre Merkezi ve Nikah Sarayın içinde bulunan bir alanda anaokulu açılışı gerçekleşti. Açılışa AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış öncesi İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Açılış gelen misafirlere çocuklar mini bir gösteri yaptı. Gösterinin ardından kurdele kesimi yapıldı. Kurdele kesimin ardından protokol anaokulu gezip, bilgi aldı.
"Son 20 yılda anaokuluna gitme oranı yüzde 99'lara geldi"
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin Küçükçekmece'de meydana gelen saldırıdan bahsederek, "Bu hafta bizi üzen iki hadise vardı, her ikisine de sayın başkanımız değindi. Biz siyasetin gülen yüzüyüz. Bu işleri gülerek yapmak istiyoruz. Türkiye'de barış ve huzur içinde konuşarak her şeyi halledebiliriz, halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok" dedi.
"Anaokulunun çok önemli bir mesele olduğunu ifade eden Zengin, "Benim kuşağımda çok az anaokulu vardı. Ben de çalışan bir annenin çocuğu olarak anaokuluna gitmiş bir çocuğum. O yüzden anaokulu öğretmenimizi çok tebrik ediyorum. Çocuklarımızın da hiç unutmayacağını düşünüyorum. Artık anaokuluna gitmek zorunlu değil. Yani anaokulu 1912-1913 gibi yıllarda açılmaya başlamış, tarihi çok eski. Evvelden kız meslek liselerinin içinde, Anadolu şehirlerinde vardı ama zaman içerisinde hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın AK Parti'ye geçmesiyle birlikte özellikle son 20 yılda anaokuluna gitme oranı yüzde 99'lara geldi. Zorunlu değil ama annelerimiz, babalarımız bunun ne kadar önemli olduğunu biliyor. Belediyelerimiz de, AK Partili belediyeler, Milli Eğitim Bakanlığımız yoğun bir şekilde anaokulları açtı. Tabii özel anaokulları da var ama her zaman için belediyelere ve bakanlıklara ait olanları hem maliyet hem de evimizin hemen yakınında olması nedeniyle bizim için çok daha ulaşılabilir. O sebeple ben Bahçelievler'de böyle güzel bir şeye vesile olduğu için başkanımızı çok tebrik ediyorum. Çocuklarımız bu günleri çok iyi hatırlayacaklar" diye konuştu.
"Bu anaokulumuz yaklaşık 400 metrekare 60 tane öğrencimizi yer alacak"
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "2 üzücü olay yaşadık. Bir tanesi Cumartesi günü Küçükçekmece'de adayımızın olduğu yerde hain bir saldırı bulunuldu. Bir kardeşimize ağır şekilde yaralandı. Gece saatlerde AK Parti İl Kolları Başkan Yardımcımız trafik kazası sonucu vefat etti. Siyasi seçim var. Böyle şeylerin yanlış olduğu demokrasi ile her şeyin çözüleceğini böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bugün söylediğim gibi 3 tane anaokulumuz var. 4'üncüsü açıyoruz. Bu anaokulumuz yaklaşık 400 metrekare 60 tane öğrencimizi yer alacak. Kongre merkezimizin bir ayrı bölümünde ayrı giriş ve çıkışı olan bir alan. Türkiye'nin ilk Milli Eğitim Bakanlığından onaylı resmi anaokulunu açan belediyeyiz. Resmi olarak bir çalışma yaptık. Biz 5 yıldır geldiğimizden beri gençlere, öğrencilere destek veriyoruz. 65 bin öğrencimize bu sene ilkokul, ortaokul, lise ve kuran kursu öğrencimize 600 lira kırtasiye yardımında bulundu" dedi. - İSTANBUL
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