Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde Erkan Taş Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde Erkan Taş Şampiyon Oldu

Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri\'nde Erkan Taş Şampiyon Oldu

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Mustafa Taş, bu yıl finalde kuzeni Erkan Taş ile karşılaştı. Erkan Taş, zorlu geçen final maçını kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Final güreşi VAR'a gitti ve 3 kez incelendi. Erkan Taş'ın başpehlivanlığı açıklandı. Etkinlikte, 600'ü aşkın güreşçi yer aldı ve Türkiye'nin önemli pehlivanları da kispet giydi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, spora desteklerini dile getirdi.

31.08.2024 22:15  Güncelleme: 22:18
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19. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri finali büyük bir heyecana sahne oldu. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Mustafa Taş, bu yıl finalde kuzeni Erkan Taş ile karşılaştı. Erkan Taş, zorlu geçen final maçını kazanarak şampiyonluğa ulaştı ve büyük bir başarı elde etti. Final güreşi zorlu müsabakaya sahne oldu. VAR'a giden güreş, kule hakemleri tarafından 3 kez incelendi. İnceleme sonrası sonrası Erkan Taş'ın başpehlivanlığı açıklandı.

Güreşin önemli isimleri Bahçelievler'de buluştu

Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri, 31 Ağustos Cumartesi günü Bahçelievler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bahçelievler Kampüsü'nde gerçekleştirildi. "Pehlivanlar Bahçelievler'de kol bağlıyor" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, 600'ü aşkın güreşçi kispet giydi ve er meydanında yer aldı. Etkinlikte, Kırkpınar Güreşleri'nde başpehlivan olarak birincilik elde eden Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş, Ali Gürbüz ve İsmail Balaban'ın yanı sıra Türkiye'nin en genç pehlivanı Yıldıray Pala da yer aldı. Ayrıca, ünlü pehlivanlar Recep Kara, Orhan Okullu, Hüseyin Gümüşalan ve Mehmet Yeşilyeşil de geleneksel güreşlerde kispet giydi. Geçtiğimiz yılın 18. Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşleri şampiyonu Mustafa Taş'ın kuzeni olan Erkan Taş, bu yıl güreşlerde dikkat çekti.

Etkinliğe yoğun ilgi

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Öz, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe ve ünlü güreşçiler Taha Akgül ve Ahmet Taşçı da katıldı. Etkinlikte, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü de yer aldı.

Başkan Bahadır'dan spora destek

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, konuşmasında, "Tüm başpehlivanlarımız kendi dallarında başarılı arkadaşlarımız. Sporun tüm alanlarında başarılar elde etmeye devam edeceğiz. Türkiye, sporda yüzyılın en üst liglerinde yer almayı hedefliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde sporda en üst sıralarda yer alacağız" dedi. Ayrıca, etkinlikte Güreş Ağası Mustafa Açıkgöz'e altın kemer ödülü verildi.

Madalya ve kupa ödül töreni

Güreşlerin son kısmında Başpehlivanlık Final Güreşleri gerçekleştirildi. Geçen yılın birincisi Başpehlivan Mustafa Taş kuzeni Erkan Taş ile karşı karşıya geldi. Final güreşi video incelemesine sahne oldu. 3 kez kule hakemleri tarafından incelenen görüntüler sonrası karar açıklandı. Erkan Taş zorlu mücadelenin ardından zafere ulaştı ve başpehlivan unvanı aldı. Taş, şampiyonluk kupasını ve kemerini Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Kalkan'ın ellerinden aldı. Etkinlik fotoğraf çekimi ile sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bahçelievler, Kocasinan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde Erkan Taş Şampiyon Oldu - Son Dakika

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