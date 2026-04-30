Bahçelievler'de pazarcının tartı oyunu bozuldu

30.04.2026 17:19  Güncelleme: 17:20
Bahçelievler'de kurulan semt pazarında yapılan denetimlerde bir pazarcının tartı oyunu ortaya çıkarıldı. Vatandaşa 1 kilogram diye satılan muzun gerçekte yaklaşık 700 gram olduğu tespit edildi.

Bahçelievler Belediyesi'nin vatandaşların mağduriyet yaşamaması için semt pazarlarında kurduğu kontrol tartıları ve düzenli zabıta denetimleri, önemli bir usulsüzlüğün açığa çıkmasını sağladı. Ekipler bir meyve tezgahında ölçüm yaptı. Bir kadının elinde bulunan muz tartıldı. Kadının 1 kilo diye aldığı muzun kilosu tartıda 700 gram geldi. Yapılan incelemelerde, satıcının ürünleri eksik tartarak vatandaşlardan tam ücret aldığı netleşti. 70 lira ödeyen kadının aslında 50 lira vermesi gerekirken pazarcıya ceza kesildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, konuya ilişkin yaptığı açıklamada denetimlerin aralıksız süreceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın alın teriyle kazandığı paranın karşılığını eksiksiz alması bizim en temel sorumluluğumuzdur. Pazarlarda yapılan bu tür usulsüzlüklere asla müsamaha göstermeyiz. Zabıta ekiplerimiz sahada aktif şekilde denetimlerini sürdürüyor. Kimsenin vatandaşımızın hakkını gasp etmesine izin vermeyiz."

Başkan Bahadır ayrıca, semt pazarlarında kurulan kontrol tartılarının önemine dikkat çekerek vatandaşlara da çağrıda bulundu:

"Şüphe duyan tüm komşularımızın kontrol tartılarını kullanmalarını rica ediyoruz. Denetimlerimiz artarak devam edecek. Amacımız adil, güvenilir ve şeffaf bir alışveriş ortamı sağlamak." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

