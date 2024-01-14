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Bahçesaray'da kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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Bahçesaray'da kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 1 haftadan buyana belli aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye ulaştı. Karla birlikte güzel manzaralar ortaya çıkan Çatbayır Mahallesi'nde mahalle sakinleri evlerinin üzerinde biriken karları temizlemeye başladı.

14.01.2024 - 08:58,
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Bahçesaray'da kar etkili oluyor

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde 1 haftadan buyana belli aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye ulaştı.

Kentte 1 haftadan buyana belli aralıklarla etkili olan kar yağışı, özellikle Bahçesaray'da hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 60 santimetreye ulaştı. Kışın çetin geçtiği Bahçesaray'a bağlı Çatbayır Mahallesi'nde karla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. Mahalle sakinleri sabahın erken saatlerde toprak damlı evlerinin üzerindeki karları küreklerle temizlemeye başladı.

Bahçesaray\'da kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bahçesaray'da kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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