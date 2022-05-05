Bahşılı Belediyesi bayramda ücretsiz toplu taşıma desteği sağladı - Son Dakika
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Bahşılı Belediyesi bayramda ücretsiz toplu taşıma desteği sağladı

05.05.2022 17:40
Bahşılı Belediyesi bayramda ücretsiz toplu taşıma desteği sağladı

Kırıkkale'nin Bahşılı Belediyesi tarafından bayram süresince vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma desteği sağlandı.

Kırıkkale'nin Bahşılı Belediyesi tarafından bayram süresince vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma desteği sağlandı.

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Ramazan Bayramı süresince vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma desteği sağlandığını söyledi. Başkan Tekin, belediye hizmetlerinden dolayı vatandaşlardan takdir gördüklerini ifade ederek, "Yüce Allah'a her gün dualarımda bu güzel ilçemize hizmet etme şerefini bizlere bahşettiği için şükrediyorum. Bayram boyunca böyle bir uygulama yaptık, malumunuz bazı vatandaşlarımızın durumları belli, yaşlılarımız var, hamile hanımlarımız var, biz istedik ki bayram tüm ilçemiz için coşkusuyla kutlanabilsin, sevdiklerine kavuşulabilsin, gönüller bir olsun" dedi.

Başkan Tekin, "Bizde düşündük, bize düşen görevin ulaşım olduğuna karar verdik. Öncelikli hedefimiz tüm birimlerimizle ilçemizi bayrama hazırlamaktı, ilçemizin baştan aşağıya temizliğini yaptık, belirlediğimiz öncelikli mevkilere zabıta ekiplerimizi bayram boyunca sevk ettik, herhangi bir olumsuzluğa karşı itfaiye ekiplerimiz de bayram boyunca denetimlerini sürdürdü. Temizlik işleri amirliğimizde ilçemizin tertemiz kalmasını sağladı. En son ise zabıta ekiplerimiz ile ulaşım için gerekli tedbirleri alıp, uygulamamızı başlatarak, sağ salim bitirdik. Kadirşinas Bahşılılı hemşerilerime ve vefakar her bir belediye personelime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz birlikte başarıyoruz, başarmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - KIRIKKALE

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Recep Zafer Tekin, Ramazan Bayramı, Kırıkkale, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bahşılı Belediyesi bayramda ücretsiz toplu taşıma desteği sağladı - Son Dakika


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