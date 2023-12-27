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BAİBÜ öğrencileri Kuzey Irak'ta şehit düşen askerler için yürüdü - Son Dakika
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BAİBÜ öğrencileri Kuzey Irak'ta şehit düşen askerler için yürüdü

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrenci toplulukları tarafından Kuzey Irak'ta şehit düşen 12 kahraman asker için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe yaklaşık 2 bin öğrenci katıldı. Yürüyüşte dev Türk bayrağı açıldı ve sloganlar atıldı. Polis güvenlik önlemleri aldı.

BAİBÜ öğrencileri Kuzey Irak\'ta şehit düşen askerler için yürüdü
27.12.2023 - 16:39,
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrenci toplulukları tarafından Kuzey Irak'ta şehit düşen 12 kahraman asker için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe yaklaşık 2 bin öğrenci katıldı.

Kuzey Irak'ta geçtiğimiz gün hain saldırıda şehit düşen 12 asker için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 2 bin öğrencinin katıldığı yürüyüşte, 100 metrelik dev Türk bayrağı açıldı. Öğrenciler tarafından 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK' sloganları atıldı. Polis ekipleri tarafından yürüyüş boyunca geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yürüyüş öncesinde bir konuşma yapan BAİBÜ Türk Dünyası Topluluğu Başkanı Ahmet Güvenç, "Ülkemiz bu hafta içerisinde çok ciddi kayıplar yaşadı. Bu acı olaylar hepimizi derinden yaraladı. Buna binaen de en azından bir tepki oluşturmak için, şehitlerimizi unutturmayacağımızı ve teröre hiçbir şekilde geçit vermeyeceğimizi bu şekilde belli etmek istedik. Bugün burada üniversitemizde bulunan topluluklarla yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Tahmini 2 bin kişi var şu an burada. Son durağımızda 4 bin kişi civarında olmayı bekliyoruz" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA
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