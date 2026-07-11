Bakan Bak: NATO'nun yeniden kurgulanmasında Türkiye'nin rolü görüldü - Son Dakika
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Bakan Bak: NATO'nun yeniden kurgulanmasında Türkiye'nin rolü görüldü

11.07.2026 18:20
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin küresel liderliğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diyaloğu ve savunma sanayindeki başarılarla NATO'nun yeniden yapılanmasında önemli rol oynadığını söyledi. Muğla'da spor yatırımlarını da duyurdu.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, NATO Zirvesi'yle ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm dünya, Türkiye'nin bölgesel bir lider ülke olduğunu gördü. Küresel liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu gördü. Tüm liderlerle olan diyaloğunu gördünüz, ortaya konan çabaları gördünüz. NATO'nun yeniden kurgulanmasında Türkiye'nin rolünü gördünüz" dedi.

Bak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Muğla İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Bak, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yaklaştığını anımsatarak, "O gün dediler ki Amerika'da, 'Bizim çocuklar başaramadılar'. Tabii başaramaz. Karşınızda aziz Türk milleti var. Meydanlara çıkan Türk milleti var. Tanklara meydan okuyan Türk milleti var. Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla bayrağını indirmeyen, ezanı susturmayan Türk milleti var. Türk milleti tüm dünyaya o gün şunu söyledi, 'Biz sadece ve sadece ülkenin geleceğine biz karar veririz. Sizin darbelerinizi de tankınızı da her şeyi parçalarız'" dedi.

Bakan Bak, NATO Zirvesi'ne ilişkin ise şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm dünya, Türkiye'nin küresel bir lider ülke olduğunu gördü. Küresel liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu gördü. Tüm liderlerle olan diyaloğunu gördünüz, ortaya konan çabaları gördünüz. NATO'nun yeniden kurgulanmasında Türkiye'nin rolünü gördünüz. Evet, savunma sanayindeki oranımızı yüzde 85'lere ulaştırdık. Biz kendi tüfeğimizi, topumuzu, tankımızı yapıyoruz. Altay tankını da yapıyoruz, Anadolu gemisini de yapıyoruz, KAAN'ı da yapıyoruz. Kimsenin emrinde değiliz, milletin emrindeyiz. Milletle beraber yürümeye devam edeceğiz."

"SPOR TESİSLERİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakanlığın Muğla'daki yatırımlarından bahseden Bak, şunları söyledi:

"Bugün Köyceğiz'de kano ve kürek kamp eğitim tesisinin yenilenmiş şekliyle ziyaretini yaptık. Bir genç var, adı Kaan. Bu genç, dünya şampiyonu oldu, rekor kırdı. Muğla sporda da çok çok güzel şeyler yapıyor. Tesisler de yanında geliyor. Ula'daki spor salonlarında, yüzme havuzunda çocuklar cıvıl cıvıl. Aileler memnun, salonlar dolu. İşte bizim görevlerimizden bir tanesi de gençlerimizi dijital bağımlılıktan, uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. O nedenle bütün aileleri, bütün çocukları spor tesislerimize bekliyoruz. Spor tesisleri yapmaya devam edeceğiz. Muğlaspor'un stadını yaptık, bitirdik; bir yıl gibi kısa bir sürede. Muğlaspor'u da tebrik ediyoruz. Üç yıldır üst üste üçüncülük, ikincilik ve birinciliğe kadar geldiler. Marmaris'te çocuklara kızarak yüzme havuzunu kapatan başkana inat olimpik havuz yapacağız gençler için. Milas'ta da 10 tane halı saha yapacağız. Dalaman'da da gençlik merkezimizin yapımı devam ediyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bakan Bak: NATO'nun yeniden kurgulanmasında Türkiye'nin rolü görüldü - Son Dakika

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