Bakan Bayraktar: "Türkiye olarak bizim çok daha güçlü olmamız lazım" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bayraktar: "Türkiye olarak bizim çok daha güçlü olmamız lazım"

Bakan Bayraktar: "Türkiye olarak bizim çok daha güçlü olmamız lazım"
01.03.2026 13:46  Güncelleme: 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin her alanda güçlü olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca enerji bağımsızlığına dair yapılan çalışmalara ve devlet desteklerine değindi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye olarak bizim çok daha güçlü olmamız lazım. Her açıdan güçlü olmamız lazım. Ekonomik olarak, savunma olarak siyasi olarak güçlü olmamız lazım" dedi.

Bakan Bayraktar, Ankara'da AK Parti Akyurt Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programda AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da yer aldı. Programda konuşma yapan ve dünyada büyük çatışmaların yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, Türkiye olarak her açıdan çok daha güçlü olunması gerektiğini ifade etti.

"Türkiye olarak bizim çok daha güçlü olmamız lazım"

Bakan Bayraktar, dünyada büyük çatışmaların yaşandığına dikkati çekerek, "Bugün sabah itibarıyla başlayan, komşumuz İran'ın bir sıcak çatışmanın içerisine sürüklendiği ve belki bütün bölgeyi kapsayabilecek riskleri barındıran bir süreçten geçiyoruz. Onun için Türkiye olarak bizim çok daha güçlü olmamız lazım. Her açıdan güçlü olmamız lazım. Ekonomik olarak, savunma olarak siyasi olarak güçlü olmamız lazım. Güçlü olmanın iki unsuru var. Bir, güçlü bir lidere ihtiyacımız var. İki, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Hamdolsun çok güçlü bir liderimiz var" diye konuştu.

"Türkiye dünyada sözü geçen bir ülke haline gelecek"

Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak için büyük bir mücadele verdiklerini de kaydeden Bayraktar, "Eğer biz enerjide bağımsız olursak ekonomide bağımsız olacağız, ekonomide güçlü olacağız. Türkiye ekonomisi daha güçlü bir hale geldiği zaman, ülkemiz daha güçlü bir şekilde bu bölgede ve dünyada sözü geçen bir ülke haline gelecek" şeklinde konuştu.

"Mavi Vatan, Türk'ün denizcilikte yazdığı bir destandır"

Gabar'da petrol üretildiğini, Karadeniz'de yerli doğal gaz üretildiğini anlatan Bayraktar, "Artık yeni bir aşamaya geldik. Artık yurt dışında arıyoruz. Somali'de arıyoruz, Pakistan'da arıyoruz. 'Mavi Vatan' diyoruz, Mavi Vatan'a birileri 'masal' diyor. Bizim için Mavi Vatan, Türk'ün denizcilikte yazdığı bir destandır" ifadelerini kullandı.

Elektrik ve doğal gazda devlet desteği

Elektrik ve doğal gaz faturalarında sağlanan devlet desteğine vurgu yapan Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Şimdi yeni dönemde diyoruz ki ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızı daha çok destekleyelim. Hatta nakdi destekleyelim. Yani, hesaplarına belli miktar bir parayı kış aylarında yatıralım; bir enerji fonu gibi, enerji desteği gibi. Biz diyoruz ki hali, vakti yerinde olan, buna ihtiyacı olmayanları bu işten çıkaralım. Gerçek ihtiyaç sahibine daha fazla verelim. Yeni dönemde böyle bir çalışmanın hazırlığı içerisindeyiz."

İlçe Başkanlığı ve belediyeye ziyaret

Bakan Bayraktar, iftar programının ardından AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile birlikte AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığını ve Akyurt Belediyesini ziyaret etti. Bayraktar, İlçe Başkanlığında Başkan Murat Yıldırım ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Bayraktar, daha sonra da Akyurt Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Hilal Ayık ile görüştü. - ANKARA

Kaynak: İHA

Alparslan Bayraktar, Yerel Haberler, Türkiye, Ekonomi, Savunma, Enerji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Bayraktar: 'Türkiye olarak bizim çok daha güçlü olmamız lazım' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

14:44
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
14:09
İran, ABD’yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
13:30
Putin’den Hamaney’in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
Putin'den Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 14:54:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Bakan Bayraktar: "Türkiye olarak bizim çok daha güçlü olmamız lazım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.