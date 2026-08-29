Bakan Çiftçi'nin Nikah Şahidliği - Son Dakika
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Bakan Çiftçi'nin Nikah Şahidliği

Bakan Çiftçi\'nin Nikah Şahidliği
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, genç çifte evlilik cüzdanını verirken üç çocuk tavsiyesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar'ın oğlu Eren Alar ile Esranur Akyol çiftinin nikah şahidi oldu. Genç çifte mutluluk dileyen Bakan Çiftçi, "En azından üç çocuk memleket için beklediğimizi tekrar huzurlarınızda ifade ediyorum" dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar'ın oğlu Eren Alar ile Esranur Akyol, Çorum'da gerçekleştirilen düğün merasimiyle dünyaevine girdi. Düğün merasimine katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de genç çiftin nikah şahidi oldu. Nikah töreninin ardından çifte, evlilik cüzdanını Bakan Çiftçi teslim etti.

"Üç çocuk memleket için beklediğimizi tekrar huzurlarınızda ifade ediyorum"

Çifti tebrik eden Bakan Çiftçi, "Az önce hep beraber bir aile yuvasının kuruluşuna şahitlik etmiş olduk. Öncelikle genç kardeşlerimizi, sonra da ailelerine hayırlı mübarek olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. Yüce Allah sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde mutlu bir evlilik sürdürmelerini genç çiftimize nasip eylesin. Hanelerinden huzur, bereket, sevgi, saygı, sadakat asla eksik olmasın. Allah bir yazsın da kocatsın diye de dua ediyorum. İçimizde bekar kardeşlerimiz var. Onlara da Allah hayırlı nasipler yazsın. Bir dönem Avustralya'da nüfus politikaları için kampanya düzenlenirken üç çocuk kampanyası yürütülmüş. Bir çocuk anne için, bir çocuk baba için, bir çocuk da memleket için diye. Ben aynı tavsiyeyi genç çiftimizede tekrarlıyorum. Zaten cumhurbaşkanımız bunu söylüyor, tekrarlıyor. En azından üç çocuk memleket için beklediğimizi tekrar huzurlarınızda ifade ediyorum. Bu vesileyle aile cüzdanınıda aileyi ikisi birlikte kurdular, gençliğimiz birlikte temelin hakkıyla bu cüzdanı da her ikisiyle birlikte takdim ediyorum. Bir ömür boyu sürmesini de Cenab-ı Hak'tan niyaz ederek sizleri tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Çiftçi'nin Nikah Şahidliği - Son Dakika

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