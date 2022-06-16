Bakan Ersoy'un sabah saatlerinde kente geleceği ve ilk olarak Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı 'nı ziyaret edeceği kaydedildi. Ardından inşaat çalışmaları devam eden Afyonkarahisar Müzesi'nde incelemelerde bulunacağı sonrasında ise Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü eğitim semineri kapanış programına katılacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Mehmet Nuri Ersoy, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Bakan Ersoy, Afyonkarahisar'a geliyor - Son Dakika

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