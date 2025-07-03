Bakan Ersoy, Hakkari\'de Turizm Potansiyelini İnceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hakkari programı kapsamında Yüksekova ilçesinde bulunan ve 3 bin 400 rakımlı İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri bölgesini ziyaret etti. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'ten bölge hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, botla gölde gezinti yaparak kürek çekti. Ziyaret sırasında dengbejlerin seslendirdiği eserleri dinleyen Ersoy, farklı illerden gelen doğaseverlerle de bir araya geldi. Doğaseverler ve sporcular gölde bot ve kanolarla gezinti yaparken, yamaç paraşütü gösterisiyle gökyüzü renklendi.

Hakkari'nin kendisine has turizm potansiyeline dikkat çeken Bakan Ersoy, şehrin yüksek rakımlı dağlarla çevrili olmasının kar turizmi için muhteşem bir avantaj sağladığını belirtti. Küresel ısınmanın dünya genelinde kayak sezonlarını kısalttığı bir dönemde Hakkari'nin 6 ay kar garantisi sunduğunu ifade eden Ersoy, "Bütün doğal güzellikleriyle korunmuş bir bölgeden bahsediyoruz. Buzullardan, buzul göletlerinden, bütün bu ayrıcalıklarıyla farklılaşan şehirden bahsediyoruz. Turizm açısından çok büyük potansiyeli var. Birçok bölgeden de farklılaşmış bir potansiyeli var" dedi.

Bakanlık olarak bölgeyle ilgili uzun süredir yapılan çalışmalar sonucunda iki ayrı turizm merkeziyle ilgili çalışmaların tamamlandığını ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi için Külliye'ye gönderildiğini açıklayan Ersoy, turizm merkezlerinin ilan sürecinin tamamlanmasıyla hızlı bir şekilde planlama çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

Bulundukları bölgenin milli park özelliğine sahip olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, bu muhteşem doğanın korunarak hem doğaseverlere hem de doğa sporu tutkunlarına hitap edecek bir turizm ekosistemi oluşturmak için çalıştıklarını belirtti. Hakkari'yi kendisine has gastronomisiyle ve kültür-sanat etkinlikleriyle destekleyerek muhteşem bir ekosistem oluşturcaklarını ifade etti.

Hakkari programına Esendere'de bir kütüphane açılışıyla başladıklarını belirten Bakan Ersoy, sınırın sıfır noktasında kurulan bu kütüphanenin önemine değindi. Kütüphaneleri daha büyük ölçekli yapma kararı aldıklarını ve il merkezinde ile Yüksekova'da birer yeni kütüphane kurulacağını aktardı. Bu kütüphanelerin fizibilite çalışmalarının tamamlandığını ve sonbaharda ilk olarak il merkezindeki, ardından Yüksekova'daki kütüphanenin inşaatına başlanacağını kaydetti.

Kent merkezinde etkinlikler için meydan tahsisi yapılacağını da müjdeleyen Ersoy, "Ağustos boyunca orada kuracağımız sahnede başta gençlerimiz olmak üzere kültür ve sanata meraklı bütün Hakkarililerimizi bakanlığımıza bağlı etkinlik kurumlarıyla buluşturacağız. Önümüzdeki sene itibarıyla etkinlik merkezlerimiz devreye girdikçe tüm yıla yayılmış etkinliklerimiz olacak. Biz yatırımların tamamlanmasını beklemiyoruz. Hızlı bir şekilde bu ay itibarıyla Hakkarilileri etkinliklerimizle buluşturmuş olacağız" diye konuştu.

Bakan Ersoy'a ziyaretleri sırasında Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Tamer Beyoğlu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya ve MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe eşlik etti. - HAKKARİ