Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, evlilik kredisi desteğinden faydalanan çiftin nikah şahidi oldu - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, evlilik kredisi desteğinden faydalanan çiftin nikah şahidi oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, evlilik kredisi desteğinden faydalanan çiftin nikah şahidi oldu
20.07.2026 16:40  Güncelleme: 16:42
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlilik kredisi alan 100 bininci çiftin nikah törenine katıldı. Bakan, evlilik kredisi kullanan gençlere TOKİ sosyal konut projelerinde öncelik tanınacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu yardımıyla evlenen Şaban Aygök ve Berivan Koç çiftinin nikah törenine katıldı. Göktaş ve İstanbul İstanbul Valisi Davut Gül çiftin şahitliğini yaptı. Göktaş," Evlenmek isteyen yer genç yanındayız. Bu çiftimiz 'Aile ve Gençlik' kredisine başvuran ve nikahı kıyılan 100 bininci çift. TOKİ'nin bir sonraki sosyal konut projelerinde de inşallah 'Evlilik kredisi' kullanan gençlerimize öncelik tanıyacağız" dedi.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 100 bininci nikah töreni Başakşehir Nikah Sarayı'na gerçekleşti. Şaban Aygök ve Berivan Koç çiftinin nikah törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Çiftin nikahını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu kıyarken, şahitliklerini de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn.Mahinur Özdemir Göktaş ve İstanbul Valisi Davut Gül yaptı.

"Evlilik kredisi kullanan gençlere TOKİ'nin sosyal konut projelerinde öncelik verilecek"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn.Mahinur Özdemir Göktaş, " Her iki ailemizi gönülden tebrik ediyorum. Evlenmek isteyen yer genç yanındayız. Bu çiftimiz 'Aile ve Gençlik' kredisine başvuran ve nikahı kıyılan 100 bininci çift. Özellikle sayın cumhurbaşkanımız liderliğinde evlenecek, yuva kuracak gençlere çok önemli bir destek sunduk. Bu gençlerimizde evlenmeden önce eğitim programlarınızı tamamladı. Bugün de mutluluklarına şahit oluyoruz. Bundan sonra da evlenen gençlerimizi yalnız bırakmayacağız. İşkur'da öncelik gibi başka alanlarda da gençlerimizi destekliyoruz. TOKİ'nin bir sonraki sosyal konut projelerinde de inşallah 'Evlilik kredisi' kullanan gençlerimize öncelik tanıyacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, evlilik kredisi desteğinden faydalanan çiftin nikah şahidi oldu - Son Dakika

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