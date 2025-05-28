Bakan Göktaş: "163 bin 295 annenin hesabına doğum yardımı bugün yatıyor" - Son Dakika
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Bakan Göktaş: "163 bin 295 annenin hesabına doğum yardımı bugün yatıyor"

Bakan Göktaş: "163 bin 295 annenin hesabına doğum yardımı bugün yatıyor"
28.05.2025 12:09  Güncelleme: 12:14
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SAMSUN (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun'da yaptığı açıklamada ilk doğum yardımı ödemelerinin bugün başladığını belirterek, ödemelerin 163 bin 295 annenin hesabına toplu olarak aktarıldığını söyledi.

SAMSUN (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun'da yaptığı açıklamada ilk doğum yardımı ödemelerinin bugün başladığını belirterek, ödemelerin 163 bin 295 annenin hesabına toplu olarak aktarıldığını söyledi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak için Samsun'a geldi. Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Göktaş, ardından da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Göktaş, Aile Yılı kapsamında ilk doğum yardımı ödemelerin bugün yapılmaya başlandığını dile getirdi.

"163 bin 295 annenin hesabına doğum yardımı bugün yatıyor"

İlk doğum ödemelerinin hesaplara bugün aktarıldığına değinen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 yılını Aile Yılı ilan ettik. Bu kapsamda pek çok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle aileleri tehdit eden, risk altında tutan bazı faktörleri yönelik çalışmalarımız var. Ailenin önemine dair farkındalık çalışmalarımız var. Ailelere sosyal ekonomik destekler ve farkındalık çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm risklere karşı aileyi desteklemek en temel amacımız. Aile Yılı faaliyetlerimizi çok taraflı paydaşlarımızla yürütüyoruz. Faaliyetlerimizi 3 kategori altında topluyoruz. Öncelikle 4 binin üzerinde faaliyet gerçekleştirdik, ülke genelinde. Ekonomik faydalar, ailelere ekonomik katkı sağlayacak indirim ve avantajlar sağlıyoruz. Ulaşımdan, sosyoekonomik desteklere varana kadar. Farkındalık oluşturmaya yönelik özellikle ailenin korunmasına yönelik farklı çalışmalar yürütüyoruz. Diğer yandan etkinliklerle aile kurumunun önemli işleyeceğimiz etkinlikler hayatı geçiriyoruz. Aile Yılı faaliyetlerimiz toplum nezdinde gerçekten büyük bir teveccühle karşılanıyor. Aile yanına özel çeşitli indirim kampanyalarımızla devam ediyor. Bu minvalde önemli politikayı Aile Yılı'nda hayata geçirdik. Bildiğiniz üzere 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanımız 2 tane müjde vermişti vatandaşlarımıza. Öncelikle evlenecek gençleri destekleme projemiz olan aile ve gençlik konulu 81 ilimizde yaygınlaştırmıştık. Diğer yandan da doğum destek sistemimizi güncelledik. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta doğum yardımlarının toplu bir şekilde ödemeye başlayacağımızın müjdesini paylaşmıştı. Bugün itibarıyla 163 bin 295 haneye toplu olarak ödemeler annelerin hesabına aktarılıyor. Bundan sonraki süreçte her ay başvuruları aldıktan sonraki takip eden ay içerisinde ödemeleri annelerin hesabına yapmaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Büyük Türkiye için çalışıyoruz"

Bakanlık olarak büyük Türkiye için çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, "Hizmetlerimizi gerçekten büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. Bütün vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımız için hizmetlerin hem kapsamını hem de kalitesini geliştiriyoruz. Birlik ve beraberlik içinde hep birlikte çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Samsun yatırımları

Samsun'da yapılan yardımlar hakkında da bilgiler veren Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanı merkeze alan politikalar yapıyoruz. Burada her bireyin sosyal refahını özellikle önemsiyoruz. Kadınlara, çocuklara, gençlere, ihtiyaç sahiplerine, engelli vatandaşlarımıza yönelik çok çeşitli çalışmalarımız var. 2002 yılından bu yana Samsun'da pek çok hizmete imza attık. Toplam 181 milyar 426 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık olarak bizim desteklerimiz ise 17 milyar 761 milyon lira. Tüm vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz. 7 ilçemizde sosyal hizmet merkezlerinde vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile 2017 yılından bu yana 200 bin 444 tane ziyaretler gerçekleştirdik. Eğitim ve danışmanlıklarla aileleri güçlendiriyoruz. Çocukların sağlıklı, şefkatli, güvenli ortamlarda büyümelerini önemsiyoruz. Bu minvalde kuruluş bakımında toplam 414 çocuğumuz bulunmaktan 246 koruyucu aile yanında 283 çocuğumuz bulunuyor. Ailesi yanında sosyoekonomik destek verdiğimiz çocuk sayımız ise 3 bin 656. 17 kadın kooperatiflerimizle kadınların güçlenmesine destek oluyoruz. 2018'den bu yana finansal okuryazarlık eğitimlerinden faydalanan kadın sayımız 2012. Engelli ve yaşlarımızın hayata tam ve aktif katılımını oldukça önemsiyoruz. Bunu destekleyen hizmetler sunuyoruz. 3 bakım ve rehabilitasyon merkezinde 164 engelli vatandaşımız var. 6 huzureviyle yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 345 yaşlımız bulunmakta. Samsun'da engelli yaşlarımızla birlikte farklı hizmetler ve yatırımlarımız bulunmakta. Vezirköprü huzurevine yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda Samsun'a da huzurevimizi kazandıracağız. 2016'dan bugüne evde bakım yardımına aktarılan kaynak 3,54 milyar TL. Evde bakımdan faydalanan 9 bin 299 kişi faydalanmakta. 18 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Samsun'da önümüzdeki dönemde yatırımlarımız devam edecek."

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da 'AK Parti Teşkilat Buluşması'na katıldı. Göktaş'ın Samsun programlarında Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur hazır bulundu. Bakan Göktaş daha sonra Sinop'a hareket etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Göktaş: '163 bin 295 annenin hesabına doğum yardımı bugün yatıyor' - Son Dakika

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