Bakan Göktaş, Gaziantep Engelsiz Yaşam Merkezi'nde serebral palsili çocukla buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Büyüşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte Gaziantep Engelsiz Yaşam Merkezi'nde serebral palsili çocuk Cansu ile buluştu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın en büyük ikinci engelsiz yaşam merkezi olan Gaziantep Engelsiz Yaşam Merkezimizde, Cansu evladımız ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Cansu, merkezimizden hizmet alan serebral palsili evlatlarımızdan biri. Onun heyecanını paylaşmak, kendini ifade edişine ve umutla bakan gözlerine şahit olmak bizim için çok değerli. Bu vesileyle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e yürüttüğü kıymetli çalışmalar için teşekkür ediyorum. 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü'nün toplumsal farkındalığımızı artırmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.