Bakan Göktaş, Gaziantep Engelsiz Yaşam Merkezi'nde serebral palsili çocukla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Göktaş, Gaziantep Engelsiz Yaşam Merkezi'nde serebral palsili çocukla buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Gaziantep Engelsiz Yaşam Merkezi'nde serebral palsili çocukla buluştu. Göktaş, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü'nün toplumsal farkındalığımızı artırmasını temenni etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Büyüşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte Gaziantep Engelsiz Yaşam Merkezi'nde serebral palsili çocuk Cansu ile buluştu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın en büyük ikinci engelsiz yaşam merkezi olan Gaziantep Engelsiz Yaşam Merkezimizde, Cansu evladımız ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Cansu, merkezimizden hizmet alan serebral palsili evlatlarımızdan biri. Onun heyecanını paylaşmak, kendini ifade edişine ve umutla bakan gözlerine şahit olmak bizim için çok değerli. Bu vesileyle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e yürüttüğü kıymetli çalışmalar için teşekkür ediyorum. 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü'nün toplumsal farkındalığımızı artırmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Mahinur Özdemir GöktaşFatma ŞahinEngellilerGaziantepSağlıkGüncel6 EkimDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel’i kızdırdı: Hain oğlu haindir AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel'i kızdırdı: Hain oğlu haindir
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
İstifa mı edecek Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva’da aldı İstifa mı edecek? Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva'da aldı
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı Tabut yola düştü Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı! Tabut yola düştü
22:25
Mesut Özil en sevdiği motoru satışa çıkardı Fiyatı dudak uçuklatıyor
Mesut Özil en sevdiği motoru satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
21:49
Milli takımdan emekli mi oldu Ronaldo suskunluğunu bozdu
Milli takımdan emekli mi oldu? Ronaldo suskunluğunu bozdu
21:49
İstanbul’da tutuklanan iki CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
21:30
Ahmet Çakar’ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
Ahmet Çakar'ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
20:36
Devran döndü Türkiye’ye yaptırım uygulayan Kanada İHA’lara talip
Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip
20:25
AK Parti’den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video
AK Parti'den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 22:32:05. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş, Gaziantep Engelsiz Yaşam Merkezi'nde serebral palsili çocukla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei