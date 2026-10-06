Bakan Göktaş, Kuğulu Park'ta yaklaşık 490 bin engelliye destek verdiklerini söyledi - Son Dakika
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Bakan Göktaş, Kuğulu Park'ta yaklaşık 490 bin engelliye destek verdiklerini söyledi

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Bakan Göktaş, Kuğulu Park\'ta yaklaşık 490 bin engelliye destek verdiklerini söyledi
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Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü etkinliği Ankara'da Kuğulu Park'ta yapıldı. Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yaklaşık 490 bin engelli vatandaşa destek olduklarını, Ankara'da bu ay 20 bin 527 kişinin hizmetten faydalandığını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yaklaşık 490 bin engelli vatandaşımıza destek oluyoruz. Ankara'da bu ay, 20 bin 527 kişi bu hizmetimizden faydalandı" dedi.

'Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü Etkinliği', Ankara'da bulunan Kuğulu Park'ta düzenlendi. Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş olmak üzere çok sayıda Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) üyesi, çocuklar ve aileleri katıldı. Program, Bakan Göktaş'ın açılış konuşması ile başladı.

"Zamanında el uzatmak, bir çocuğun geleceğini bambaşka bir noktaya taşır"

Etrafına baktığında yeşili kuşanmış, umut dolu yüzler gördüğünü söyleyen Bakan Göktaş, "Her mahallede, belki de her okulda serebral palsili bir vatandaşımız var. Her birinin ayrı bir dünyası, her birinin ayrı bir hikayesi var. Biliyoruz ki bu hikayelerde atılan ilk adım, tüm yolculuğun yönünü belirliyor. O ilk adım da erken tanı ve erken fark etmek. Erken fark etmek, doğru yönlendirmek, zamanında el uzatmak, bir çocuğun geleceğini bambaşka bir noktaya taşır. Bu nedenle, onların yanlarında olmak ve her adımlarını desteklemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün burada olmamızın amacı da tam olarak bu. Serebral palsili bireylerin sesini duyurmak, bu konuda farkındalığı artırmak, ve birlikte neler başarabileceğimizi göstermek" diye konuştu.

Göktaş, engelli bireylerin hayatın her alanında eşit ve bağımsız şekilde yer almasını amaçladıklarını belirterek, erken tanı ve tedaviden rehabilitasyona kadar farklı alanlarda destek sunduklarını ifade etti. Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'nin de bu çalışmaların önemli adımlarından biri olduğunu vurguladı.

"Yaklaşık 490 bin engelli vatandaşımıza destek oluyoruz"

Bakan Göktaş, Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemiyle 0-8 yaş arasındaki çocuklara ve ailelerinin ilk günden itibaren yanında olduklarını vurgulayarak, "Gündüzlü merkezlerimizin 6'sında Erken Çocukluk Gelişimi Birimleri ile ailelerle birlikte çocukların ihtiyaçlarına göre çözümler oluşturuyoruz. Bunun yanı sıra, evde bakım desteğimizle engelli ailelerimizin yanında oluyoruz. Bu kapsamda bugün, yaklaşık 490 bin engelli vatandaşımıza destek oluyoruz. Ankara'da bu ay, 20 bin 527 kişi bu hizmetimizden faydalandı. Diğer yandan, gündüzlü hizmetlerimizle ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Şu an sayısı 150'ye ulaşan gündüzlü merkezlerimizde engelli bireylerimiz günlük yaşam becerilerini geliştiriyor. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle hayata katılıyor. Ankara'da 300 kapasiteli 6 gündüzlü merkezimizle vatandaşlarımıza 52 bin saatin üzerinde hizmet sunduk. Bu merkezlerimizle engelli bireylerin hayatın her alanında daha bağımsız, aktif ve güçlü bireyler olarak yer almalarına katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Farkındalık, ancak davranışa dönüştüğünde anlamlıdır"

Bakan Göktaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Farkındalık, ancak davranışa dönüştüğünde anlamlıdır. Okula rampa yapmak bir ihtiyaç. Ama çocuğun kendini sınıfına ait hissetmesi en az o kadar gerekli. İş sahibi olmak kıymetli bir kazanım. Bir binaya girebilmek önemli. Ama hayatın içinde aktif, karar süreçlerinde söz sahibi olmak en az o kadar değerli. Bu yüzden erişilebilirliği bilgiyi, ulaşımı, kamu hizmetlerini ve sosyal hayatı kapsayan bir anlayışla ele alıyoruz."

Etkinlik, SERÇEV'li çocukların koro gösterisi ile sona erdi.

Kaynak: İHA
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