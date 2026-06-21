Bakan Göktaş'tan Babalar Günü mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şehit babalarımız olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü'nü gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Bakan Göktaş, resmi sosyal medya hesabından Babalar Günü özelinde ünlüler ile birlikte hazırlanmış videolu açıklama paylaştı. Göktaş yaptığı açıklamada, "Babanın ne demek olduğunu en iyi evlatlar, babalığın ne demek olduğunu ise en iyi babalar anlatır. Sevgiyi, merhameti ve sorumluluğu; hayattaki ilk rol modellerimiz olan babalarımızdan öğrendik. Varlıkları en büyük gücümüz, hatıraları ve öğretileri en değerli rehberimizdir. Başta canım babamın, kıymetli eşimin ve şehitlerimizin emanetlerine gözleri gibi bakan şehit babalarımız olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü'nü gönülden tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal eden babalarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA