Bakan Göktaş'tan Deprem ve Yangın Destek Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bakan Göktaş'tan Deprem ve Yangın Destek Açıklaması

14.08.2025 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem ve yangın mağdurlarına 10 milyon lira kaynak aktardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir depremi ve Çanakkale yangınlarından etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla ilk etapta toplam 10 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, deprem ve yangın bölgeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, deprem ve yangınlardan etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktardıklarını bildirdi.

Göktaş, bu kapsamda aktarılan kaynakların detaylarına ilişkin şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, deprem ve yangınlarda mağdur olan hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla, Balıkesir Sındırgı'ya 4 milyon lira, Çanakkale'ye 6 milyon lira olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza toplam 10 milyon lira kaynak aktardık. Deprem ve yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza yönelik destek ve yardımlarımızı sürdüreceğiz."

Göktaş ayrıca deprem ve yangınlardan etkilenen vatandaşlara yönelik psikososyal destek ekiplerinin ilk andan itibaren sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Bakanlık olarak bu zorlu süreçte yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yanında olmaya ve yaraları sarmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mahinur Özdemir Göktaş, Çanakkale, Balıkesir, Politika, Deprem, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Göktaş'tan Deprem ve Yangın Destek Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Vikingler’in yıldızı Travis Fimmel, Hasan Can Kaya ile aynı karede Vikingler'in yıldızı Travis Fimmel, Hasan Can Kaya ile aynı karede
Türk futbolunda yeni dönem Kayıtlar 5 yıl saklanacak Türk futbolunda yeni dönem! Kayıtlar 5 yıl saklanacak
Cinlerin sardığı söylenen köyde sabahladı Evlere besmele ile girdi Cinlerin sardığı söylenen köyde sabahladı! Evlere besmele ile girdi
Yelda öğretmenden acı haber 300 metrelik şarampole yuvarlandı Yelda öğretmenden acı haber! 300 metrelik şarampole yuvarlandı
Candan Erçetin’den ’’en seksi kadınlar’’ listesi isyanı: Büyük utanç duydum Candan Erçetin'den ''en seksi kadınlar'' listesi isyanı: Büyük utanç duydum
Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor
Nijerya’da camide namaz kılanlara silahlı saldırı 1 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı Nijerya'da camide namaz kılanlara silahlı saldırı! 1 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı
YKS tercih süreci bugün sona eriyor YKS tercih süreci bugün sona eriyor
MEB’den 81 ildeki özel okullara “sıkı denetim“ talimatı MEB'den 81 ildeki özel okullara "sıkı denetim" talimatı

09:06
TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı
TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı
08:47
Özel saat 12.00’de ne açıklayacak İşte kulislerde konuşulan konu
Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu
07:16
Savcı Rezan Epözdemir’e gündem olan fotoğrafı sormuş
Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş
06:51
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
14:22
Atılan manşetleri görmeniz lazım Bütün dünya Fenerbahçe’yi konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
14:18
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
14:10
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
14:07
Güle güle Zaniolo Transferi duyurdular
Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
14:06
Ünlü oyuncuya şok Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
Ünlü oyuncuya şok! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
13:53
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
13:50
Epözdemir’in 35 milyon TL’lik aracına el konuldu Korsan çakar iddiası
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası
13:48
İmamoğlu ve 27 kişinin diplomaları YÖKSİS’ten silindi
İmamoğlu ve 27 kişinin diplomaları YÖKSİS'ten silindi
13:39
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
13:35
MEB’den 81 ildeki özel okullara “sıkı denetim“ talimatı
MEB'den 81 ildeki özel okullara "sıkı denetim" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 10:30:31. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş'tan Deprem ve Yangın Destek Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.