Bakan Göktaş\'tan Fedakar Kardeşe Ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan'da anne ve babalarını kaybettikten sonra engelli 2 kardeşinin bakımını üstlenen Çilem Sağlam'ı yeni evinde ziyaret etti.

Anne ve babalarının vefatının ardından ablası Pınar ile ağabeyi Ramazan'ın bakımını üstlenen 28 yaşındaki Çilem Sağlam'ın durumuyla yakından ilgilenen Bakan Göktaş, aile hakkında bilgi aldı.

Bakan Göktaş, gösterdiği fedakarlık ve sorumluluk dolayısıyla Çilem Sağlam'a teşekkür ederek, hayırseverlerin destekleriyle alınan yeni evin tapusunu kendisine teslim etti. - ERZİNCAN