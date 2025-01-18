Bakan Göktaş'tan, Sakarya'ya huzur evi müjdesi - Son Dakika
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Bakan Göktaş'tan, Sakarya'ya huzur evi müjdesi

Bakan Göktaş\'tan, Sakarya\'ya huzur evi müjdesi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı misafir etti.

18.01.2025 16:13  Güncelleme: 16:15
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı misafir etti. Sakarya'ya huzurevi müjdesi ve yaşlılar için hayata geçirmek istedikleri yaşam merkezi destekleri için Bakan Göktaş'a teşekkür eden Başkan Alemdar, "İnşallah hızla hazırlıklarımızı tamamlayacak, yaşlılarımız için en güzel çalışmayı hayata geçireceğiz. Hayırlı olsun" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sakarya'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Sakarya'nın bir kardeşlik coğrafyası olduğuna dikkat çeken Başkan Alemdar, seçim vaatleri arasında yer alan yaşlı yaşam merkezi için Bakan Göktaş'ı bilgilendirerek, destekleri için teşekkür etti. Alemdar, huzurevi müjdesinin de Sakarya'ya hayırlı olmasını temenni ederek, yaşlıların rahat, güvenli ve sosyal bir ortam sunacak çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

Sakarya'nın bir huzur ve kardeşlik coğrafyası olduğuna dikkat çeken Başkan Alemdar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle aile yapısı ve sosyal hizmetlere verdiği önemin farkındayız. 2025'i "Aile Yılı" olarak ilan etti. Bizlerde her fırsatta toplumdaki aile yapımızı korumaya çalışıyoruz. Sosyal anlamda şehrimizde ihtiyaç sahibi kimselere ulaşmaya, kapılarını çalmaya, yalnız olmadıklarını hissettirmeye gayret gösteriyoruz. Sayın Bakanımızın huzurevi müjdesinin ardından biz de yaşlılarımız için hayata geçirmek istediğimiz yaşam merkezi projemizi aktardık. Destekleri, şehrimize gösterdikleri yakın ilgi için teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah hızla hazırlıklarımızı yapacak, yaşlılarımız için en güzel çalışmayı hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Yusuf Alemdar'a görevinde başarılar dileyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sakarya'yı yakından takip ettiğini ifade ederek, "Sakaryalı kardeşlerimizin sorunlarına ve taleplerine yönelik görüş alışverişinde bulunduk. Sakarya'da tüm kuruluşlarımızla beraber vatandaşlarımızın yanındayız. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve bürokratları karşıladı. Ziyarette Vali Rahmi Doğan, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Milletvekilleri Ali İnci ve Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile ilçe belediye başkanları da yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Göktaş'tan, Sakarya'ya huzur evi müjdesi - Son Dakika

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