Bakan Işıkhan'dan 112 çalışanlarına destek sözü - Son Dakika
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Yerel

Bakan Işıkhan'dan 112 çalışanlarına destek sözü

Bakan Işıkhan\'dan 112 çalışanlarına destek sözü

Vedat Işıkhan, 112 çalışanlarının teşvik ek ödemelerinin artırılacağı sözünü verdi.

05.12.2024 10:19
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık-Sen'in düzenlediği programda 112 çalışanları ile buluştu. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan'ın "112 çalışanı arkadaşlarımızın teşvik ek ödemelerinin artırılmasını istiyoruz" sözleri üzerine Bakan Işıkhan, "Sağlık Bakanımız da bu konuda çok duyarlı. Biz mesajı aldık" dedi.

Sağlık-Sen, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla Eskişehir'den gelen 112 çalışanları ile buluşma gerçekleştirdi. Buluşmaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, paramedik ve ATT'ler katıldı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, 112 çalışanlarının en önemli talepleri arasında yer alan teşvik ek ödemelerinin artırılması konusunu Bakan Işıkhan'a iletti. Doğan, "112 çalışanlarımız gece gündüz, kar kış demeden görevlerinin başında. Özellikle son yıllardaki sellerde ve depremlerde 112 ve UMKE ekibimiz büyük bir başarı sağladı. Hepsine teşekkür ediyorum. 112 çalışanlarımızın teşvik ek ödemelerinin düşük kalmasıyla ilgili bir sorunumuz var. Biz teşviklerin artırılmasını istiyoruz. Acil servisler, yoğun bakımlar riskli katsayılar arasında. Ama 112 çalışanları bundan yararlanamıyor. Biz arkadaşlarımızın teşvik ek ödemelerinin artırılması konusunda Sağlık-Sen olarak mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan: "Mesajı aldık"

Doğan'ın sözleri üzerine Bakan Işıkhan, "Sağlık Bakanımız da bu konuda çok duyarlı. Biz mesajı aldık" cevabını verdi. Paramedik ve ATT'lere yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Bakan Işıkhan, "Yapmış olduğunuz fedakarlığın hiçbir şekilde karşılığı ödenmez. Sağlık hizmeti sunuyorsunuz her biriniz. Allah çabanızı daim etsin. Bizi sizlerle buluşturduğu için Sağlık-Sen Genel Başkanına da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Işıkhan'dan 112 çalışanlarına destek sözü - Son Dakika

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