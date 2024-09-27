Bakan Işıkhan Ertuğrul Gazi Türbesi\'nde Dua Etti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Ertuğrul Gazi Türbesi'nde dua etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, birtakım ziyaretler yapmak üzere Bilecik'e geldi. Bakan Işıkhan, ilk olarak Bilecik Valilisi Şefik Aygöl'ü ziyaret etti. Ardından 'AK Parti Bilecik Türkiye Buluşmaları' programı kapsamında il başkanlığı binasında partililerle bir araya geldi. Buradan Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi Türbesi'ne geçen Işıkhan dua etti. Türbe önünde alp kıyafetleriyle 'Saygı Nöbeti' tutan askerlerin devir teslim törenini de izleyen Işıkhan, türbe önündeki çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Işıkhan, buradan Bozüyük'e geçti. - BİLECİK