Bakan Kirişçi, Devrekani'de incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde sel suları sonucunda hasar meydana gelen tarım arazilerini inceledi. Devrekani Belediyesini de ziyaret eden Bakan Kirişçi, Başkan Engin Altıkulaç'tan selin bilançosu hakkında bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devrekani Belediyesini ziyaret ederek Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ile birlikte sel suları neticesinde zarara uğrayan tarım arazilerini inceledi. Başkan Altıkulaç, zarar gören tarım arazileri ile ilgili Bakan Kirişci'ye brifing verdi. Çiftçilerin de sorunlarını dinleyen Bakan Kirişci, Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik ile Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ile birlikte selden zarar gören tarım arazilerinde incelemede bulundu. - KASTAMONU