Bakanlar Kayseri'de Büyükkılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakanlar Kayseri'de Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Bakanlar Kayseri\'de Büyükkılıç\'ı ziyaret etti
19.06.2026 17:14  Güncelleme: 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; çeşitli programlar kapsamında Kayseri'ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı Büyükşehir Belediyesi'nde ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; çeşitli programlar kapsamında Kayseri'ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı Büyükşehir Belediyesi'nde ağırladı.

Bir dizi program kapsamında kente gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, bakanları ve beraberlerindeki heyeti Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde çiçeklerle karşıladı. Karşılamanın ardından heyet, belediye bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirirken, fuaye alanında sergilenen kentsel dönüşüm projeleri maketi ile KAYMEK E-38 Sanat Sergisi ve KAYMEK Sanat ile Meslek Eğitim Kursları kursiyerlerinin hazırladığı eserleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra başkanlık makamına geçen heyet, burada gerçekleştirilen görüşmede Kayseri'nin gelişimi, yatırımları ve devam eden projeleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bakan Murat Kurum ve Bakan İbrahim Yumaklı, Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri'ni imzalayarak tüm Kayserililere selam ve sevgilerini iletti. Bakanların Başkan Büyükkılıç'ı ziyaretinde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler ve S. Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, parti teşkilatı temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli de yer aldı.

Öte yandan ziyaret kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çeşitli programlar kapsamında Kayseri'ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve beraberindeki heyet ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, "İçerisinde birçok sosyal etkinlik imkanı barındıran Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizi ve Mutfak Sanatları Merkezimizi, şehrimize teşrif eden kıymetli misafirlerimize tanıttık. 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğe sahip millet bahçemiz ve zengin mutfak kültürümüzü modern dokunuşlarla buluşturan merkezimiz, hem misafirlerimizin hem de hemşehrilerimizin büyük beğenisini kazanmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Kayseri'nin her alanda gelişimini sürdüren, çevre, şehircilik, kültür ve sosyal yaşam yatırımlarıyla örnek bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Büyükkılıç, nazik ziyaretleri ve şehre gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Bakan Kurum, Bakan Yumaklı ve beraberlerindeki heyete teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Memduh Büyükkılıç, Murat Kurum, Kayseri, Kültür, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakanlar Kayseri'de Büyükkılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
Okan Buruk’tan İsmail Kartal’ı kızdıracak sözler Okan Buruk'tan İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler
Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler
JD Vance’tan Trump’a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu JD Vance'tan Trump'a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu
Trabzonspor’dan Barcelona’ya Avrupa bu transferi konuşur Trabzonspor'dan Barcelona'ya! Avrupa bu transferi konuşur
Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu

17:06
Fenerbahçe’de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza İşte ilk sözleri
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri
15:58
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo
14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
14:27
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 17:29:19. #7.12#
SON DAKİKA: Bakanlar Kayseri'de Büyükkılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.