Bakan Kurum: Her iki kentsel dönüşümden biri İstanbul'da - Son Dakika
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Bakan Kurum: Her iki kentsel dönüşümden biri İstanbul'da

Bakan Kurum: Her iki kentsel dönüşümden biri İstanbul\'da
06.07.2026 15:01  Güncelleme: 15:04
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Her Mahallesiyle İstanbul" Mahalle Başkanları Toplantısı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Yaptığımız her iki kentsel dönüşümden...

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Her Mahallesiyle İstanbul" Mahalle Başkanları Toplantısı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Yaptığımız her iki kentsel dönüşümden biri İstanbul'da gerçekleştiriliyor" dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de İstanbul teşkilatının saha çalışmalarına ve şehrin hizmet önceliklerine ilişkin mesajlar verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla 'Her Mahallesiyle İstanbul' Mahalle Başkanları Toplantısı düzenlendi. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, il yürütme kurulu üyeleri, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve İstanbul'un 39 ilçesindeki 961 mahalleyi temsilen mahalle başkanları katıldı. Program, AK Parti İstanbul İl Teşkilat Başkanı Muhammed Abdulhalim Aksu'nun açılış konuşmasıyla başladı.

Toplantıda konuşan Bakan Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı hedeflerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla yürüdüklerini belirterek, İstanbul teşkilatına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bakan Kurum, "Bu dava için, bu vatan için gecesini gündüzüne katarak çalışan İstanbul teşkilatımıza, ilçe başkanlarımıza ve mahalle başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Eğer 25 yıldır bu başarı hikayesini yazıyorsak, bunu sizlerle birlikte yazıyoruz" dedi.

İstanbul'a özel önem verdiklerini vurgulayan Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin ise, "Yaptığımız her iki kentsel dönüşümden biri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Dönüşüm, mahalle mahalle kurulan güven ilişkisiyle başarıya ulaşır. Vatandaşlarımızı kentsel dönüşüme teşvik edecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise konuşmasında İstanbul teşkilatının sahadaki çalışmalarına dikkat çekerek, "İstanbul'un 39 ilçe teşkilatıyla gurur duyuyoruz. İstanbul'da teşkilatımızın çalışma azmini ve temposunu her geçen gün artırıyoruz" dedi.

İstanbul'un son yıllarda belediyecilik hizmetlerinde geriye gittiğini ifade eden Özdemir, "İstanbul, büyükşehir belediyeciliğinde önemli bir kan kaybı yaşıyor. 2004'ten 2019'a kadar yükselen ivme maalesef son yedi yılda sürdürülemedi. İstanbullular ulaşım, kentsel dönüşüm, gençlik, kadın, kültür, sanat, spor, eğitim ve sağlık alanlarında daha fazla hizmet beklentisi içindedir" diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Her Mahallesiyle İstanbul" Mahalle Başkanları Toplantısı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de İstanbul teşkilatının saha çalışmalarına ve şehrin hizmet önceliklerine ilişkin mesajlar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Kurum: Her iki kentsel dönüşümden biri İstanbul'da - Son Dakika

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