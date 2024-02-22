Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kayseri OSB İstişare Toplantısına Katıldı

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen istişare toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleştirildi. Sanayici ve iş insanlarından oluşan yaklaşık 600 kişilik bir kalabalığa hitap eden Bakan Şimşek, ekonomi politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ahi Evran Konferans salonunda gerçekleştirilen istişare toplantısına; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Kayseri protokolü, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Kayseri OSB Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp, Kayseri OSB Bölge Müdürü Abdulmenap Esko, sanayiciler ve davetliler katıldı.

İstişare toplantısının açılışında katılımcılara hitap eden Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, teveccüh göstererek toplantıyı onurlandıran Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teşekkür ederek, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde üstlendiği önemli görevinde başarılar diledi.

Başkan Yalçın konuşmasında, "Ülkemizin, dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerin etkisi altında olduğu önemli bir gerçektir. Bununla beraber sanayicilerimizin üretim ve ihracat yapmakta zorlandıkları aşikardır. Yüksek enflasyon baskısı altında bulunan piyasaların dengeli bir ortama kavuşması beklenmektedir. Sanayicisi, tüccarı, çalışanı toplumun tüm kesimleri yaşanan zorlu sürecin farkındadır. Tünelin çıkış yönünde görünecek ışık beklenmektedir." dedi.

Yalçın, "Bizler, Kayserili sanayiciler, üreticiler, tüccarlar olarak daima daha iyisine ve daha güzeline talip olduk. Cari açık değil, cari fazla veren bir il olduk. 2023 yılı İthalatı 1,6 milyar dolar olan Kayseri'nin ihracat rakamı ise 3,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakamlar Kayseri'nin, şehrimizin azminin göstergesidir. Ekonomik göstergelerde ne kadar dengesizlik oluşursa oluşsun, Kayseri üretmekten, yurt dışı piyasalara ürün satmaktan asla vazgeçmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önderliğinde güçlü bir şekilde yürüyen ekonomi yönetimine olan güvenlerinin tam olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, "Sizlere olan güvenimizle daha çok üretmeye, daha çok istihdam oluşturmaya ve daha çok ihracat yapmaya odaklanmış bulunmaktayız. Güzel günlerin uzak olmadığını biliyoruz. İhracatını kısa sürede 5 milyar doların üzerine çıkaran bir şehir olmak arzusundayız" diye konuştu.

Başkan Yalçın konuşmasında, Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesinden dolayı duyduğu mutluluğu da vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Türkiye Yüzyılı adımlarının artması temennisi ile KAAN'ın yapımında emeği geçen herkesi kutluyor ve hayırlı olsun diyorum." şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın konuşmalarının ardından kürsüye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimine misafirperverlikleri ve güzel organizasyon için teşekkür etti.

Bakan Şimşek, sunum eşliğinde yaklaşık 2 saat süren konuşmasında, katılımcılara Türkiye ekonomisinin genel durumu ve ekonomi politikalarına ilişkin bilgiler aktardı. İstişare toplantısı, Bakan Şimşek'in sunumunun ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - KAYSERİ