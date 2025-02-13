Bakan Murat Kurum'a Hatay'da Fahri Hemşerilik Beratı Verildi - Son Dakika
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Yerel

Bakan Murat Kurum'a Hatay'da Fahri Hemşerilik Beratı Verildi

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi, deprem sonrası kentin yeniden inşa çalışmalarına katkılarından dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a fahri hemşerilik beratı verilmesi önerisini kabul etti.

13.02.2025 18:41
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Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nde asrın felaketinin ardından kentin yeniden inşa ve ihya çalışmalarıyla yakından ilgilenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a fahri hemşerilik beratı sunulması önerisi kabul edildi.

6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesine sık sık ziyaret eden ve vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Murat Kurum, Hatay'da da yeniden inşa ve ihya çalışmalarını yakından takip ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı depremin ardından ağır yıkıma uğrayan Hatay'daki çalışmaları kapsamında kentte bugüne kadar 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 konut etti. Yılsonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak.

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'ne AK Parti grubunun teklifi ile getirilen ve 6 Şubat'taki depremlerden sonra başta Hatay olmak üzere depremden etkilenen illerde olağanüstü bir gayretle çalışarak bölgenin yeniden ayağa kalkmasında önemli katkıları olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a fahri hemşerilik beratı verilmesi ifadelerinin yer aldığı önerge kabul edildi.

Konutların yer seçiminden, inşaatların ilerleme durumuna, yol ve alt yapı hizmetlerine kadar pek çok konuyu 11 ilde yerinde inceleyen Bakan Kurum'a daha önce asrın felaketi sonrası yaptığı çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından da fahri hemşerilik beratı verilmişti. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Murat Kurum'a Hatay'da Fahri Hemşerilik Beratı Verildi - Son Dakika

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