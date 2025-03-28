Bakan Tekin, Öğretmenin Doğum Gününü Kutladı - Son Dakika
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Bakan Tekin, Öğretmenin Doğum Gününü Kutladı

Bakan Tekin, Öğretmenin Doğum Gününü Kutladı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da matematik öğretmeni Esra Karaca'nın doğum gününü kutladı.

28.03.2025 12:05
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Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Öğretmenler Odası Buluşmaları kapsamında Erzurum'da gerçekleştirdiği ziyarette matematik öğretmeni Esra Karaca'nın doğum gününü kutladı.

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek üzere memleketi Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaretinde öğretmenlerle bir araya geldi. Burada okulda görev yapan matematik öğretmeni Esra Karaca'nın doğum gününü sarı zarf vererek kutlayan Bakan Tekin, kadın öğretmeni önce korkuttu, sonra sevindirdi. Zarfın içinden Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in imzasıyla Esra öğretmenin doğum gününü kutlayan bir tebrik kartı çıkınca yüzlerde gülümseme yaşandı. Bakan Tekin daha sonra öğretmene çiçek verdi. Bakan Tekin okul çıkışı öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Matematik öğretmeni Esra Karaca, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in jestini değerlendirirken, "Çok ince bir düşünceydi. Çok şaşırdım ve çok heyecanlandım. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sarı zarf bizim için güzel bir şey değil. Önce bir tedirgin oldum. Ama şu an çok mutluyum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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