Bakan Tunç, Nurdağı'nda deprem şehitliğine karanfil bıraktı - Son Dakika
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Bakan Tunç, Nurdağı'nda deprem şehitliğine karanfil bıraktı

Bakan Tunç, Nurdağı\'nda deprem şehitliğine karanfil bıraktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, asrın felaketinin 2. yıldönümünde Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki deprem şehitliğini ziyaret etti.

06.02.2025 12:26  Güncelleme: 12:28
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, asrın felaketinin 2. yıldönümünde Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki deprem şehitliğini ziyaret etti. Bakan Tunç, ziyaret sırasında mezarlara karanfil bırakarak dua okudu, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına tekrar başsağlığı diledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıldönümünde afetten en çok etkilenen noktalardan biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde temaslarda bulundu. İlk olarak kalıcı konutlara yerleşen depremzedeleri ziyaret eden Bakan Yılmaz Tunç, daha sonrasında ise ilçe merkezinde bulunan deprem şehitliğine gitti. Bakan Tunç, depremde hayatını kaybedenlerin mezarına karanfil bırakarak okunan dualara eşlik ederken deprem şehitlerinin yakınlarına ise tekrar başsağlığı diledi. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı.

Bakan Yılmaz Tunç'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ile kent protokolü eşlik etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Tunç, Nurdağı'nda deprem şehitliğine karanfil bıraktı - Son Dakika


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