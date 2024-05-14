Bakan Uraloğlu: Engelli olmak bir kusur değildir, onları hayattan alıkoyan engellerin kendisi kusurludur - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu: Engelli olmak bir kusur değildir, onları hayattan alıkoyan engellerin kendisi kusurludur

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Engelliler Haftası çerçevesinde engelli çalışanlarla bir araya geldi. Engellilerin hayattan alıkoyan engellerin kusurlu olduğunu belirten Uraloğlu, engelliler için projeler yürütmeye devam edeceklerini söyledi.

14.05.2024 00:26
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Bakan Uraloğlu: "Engelli olmak bir kusur değildir, onları hayattan alıkoyan engellerin kendisi kusurludur"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Özürlü, sakat, çürük gibi ibareler yerini engelli ibaresine bırakmıştır. Zira engelli olmak bir kusur değildir, onları hayattan alıkoyan engellerin kendisi kusurludur" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Engelliler Haftası çerçevesinde bakanlık bünyesindeki engelli çalışanlarla bir araya geldi. Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan Uraloğlu, engelliler için hayatın her alanında proje yürüterek engellilerin günlük hayatta zorlukları rahat aşması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"Engelli olmak bir kusur değildir, onları hayattan alıkoyan engellerin kendisi kusurludur"

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin 2007 yılında imzalandığını ve Türkiye'nin bu anlaşmayı ilk imzalayan ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "2013'te yayımlanan yasal düzenleme ile farkındalığın dilimize yerleşmesi için çok önemli bir adım atılmış, daha önceki bazı resmi tanımlarda geçen; özürlü, sakat, çürük gibi ibareler yerini engelli ibaresine bırakmıştır. Zira engelli olmak bir kusur değildir, onları hayattan alıkoyan engellerin kendisi kusurludur. Özetlemeye çalıştığım şudur ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından bu yana görünür olmaya başlayan farkındalık süreci, adım adım yapılanmayı, eylemleri ve diğer alanlarda yapılması gerekenleri şekillendirmiştir. Başlattığımız farklı sosyal sorumluluk kampanyaları ile engelli kardeşlerimize dönük eğitim altyapısının ve kalitesinin zenginleşmesini, artmasını sağladık. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz de engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmak, hayata katılımlarını teşvik etmek için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Farklı ihtiyaçlara sahip tüm vatandaşlarımızın, kendilerine uygun tasarlanmış hizmetlere ve erişilebilirlik imkanlarına sahip olması için çalışmaya devam ediyoruz. 4 Aralık 2021 tarihinde 2021-2025 yıllarını kapsayan Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı'mızı kamuoyuna açıkladık. Eylem Planı ile herkes için erişilebilir bir ulaşım sistemi oluşturulmasını amaçladık. Eylem planının tüm süreçlerinde ilgili tarafların görüş ve önerilerini önemsedik. Her adımda farklılıkları ortadan kaldıran bir ulaşım ağı oluşturmak vizyonu ile hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Herkes İçin Hareketlilik"

Yeni bir proje yürüttüklerinin haberini veren Uraloğlu, 'Şimdi, 'Herkes İçin Hareketlilik' adıyla bir mobil uygulamayı da tamamlamak üzereyiz. Bu yıl hayata geçirilmesi planlanan bu uygulamamızla; Refakatçi modülünden engelli taşıma hizmetleri modülüne, ulaşım sisteminin erişilebilirliğini iyileştirmeye yönelik geri bildirim modülünden işaret dili çağrı merkezi desteğine kadar, engelli vatandaşlarımızın ulaşım sürecine ilişkin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Bu uygulama ile engelli bireylerin seyahatleri öncesinde ve esnasında karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri tüm sorunları ortadan kaldırmayı veya asgari düzeye indirmeyi hedefliyoruz. Böylece hareketliliği teşvik ederek engelli kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını kolaylaştıracağız" dedi.

"40 havalimanımıza Erişilebilirlik Belgesi kazandırdık"

Yolcu Dostu Havalimanı Projesi kapsamında engelli, yaşlı, bebekli veya doktor raporu bulunan hasta yolcular için hizmetlerde öncelik ve kolaylık sağladıklarını belirten Uraloğlu, "40 havalimanımıza Erişilebilirlik Belgesi kazandırdık. En kısa zamanda da bu belgeyi tüm havalimanlarımızın almasını sağlayacağız. Havalimanlarımızda engelli yolcu standartlarına uygun danışma, pasaport, bilet satış ve check-in bankoları ile engelli tuvaletleri oluşturduk. Ayrıca engellilerin kullanabileceği standartlarda rampa ve basamaklar tesis ettik, hissedilebilir yer zemin döşemeleri yaptık. İstanbul Havalimanımız erişilebilir havalimanlarının en güzel örneklerinden biridir. 23 farklı noktada bulunan erişilebilir Bana Sor Dijital Danışma Kioskları'ndan sesli ve görüntülü canlı danışma ve Türkçe işaret dili hizmeti alınabilmektedir. İstairport.com web sitesinden başvuru yaparak Çok Özel Misafir Kartı alan Demans, Otizm ve Down Sendromlu yolcular uçuş kapıları bölgesinde bulunan Çok Özel Misafir odalarında sakin bir zaman geçirebilmektedir. Yine, Demans, Otizm gibi fark edilemeyen, desteğe ve hassasiyetle yaklaşılmaya ihtiyacı olabilecek yolcular için danışma noktalarından ücretsiz ayçiçeği yaka kartı temin edilerek, bu yolcuların görünür olmaları sağlanmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Uraloğlu: Engelli olmak bir kusur değildir, onları hayattan alıkoyan engellerin kendisi kusurludur - Son Dakika

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