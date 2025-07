Bakan Uraloğlu, Karahıdır ve İğdir Mahallesi\'ni ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orhaneli'nde çıkan yangına ayağı kırık ve alçıda olmasına rağmen gönüllü olarak müdahale etmek isteyen itfaiye eri Ramazan Şaşkın'ın (38), kalp krizi geçirdiğini ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, "Yangına müdahale açısından da yoğun bir hava desteği sağlanıyor. 4 adet amfibi uçak peş peşe sorti yapıyor. 2 helikopter de aktif olarak müdahaleye devam ediyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ile birlikte Karahıdır ve İğdir Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için gönüllü olarak yola çıkan ayağı kırık ve alçıda olan 38 yaşındaki itfaiye eri Ramazan Şaşkın'ın, görev esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu söyledi.

Gece boyunca yangını yakından takip ettiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Ankara'da komuta merkezindeydi, biz de burada gelişmeleri anbean izledik. 100 hektarın biraz üzerinde bir alan etkilendi. Bölgede yaptığımız incelemede sahada yaklaşık 700'e yakın iş makinesi bulunuyor; itfaiye araçlarından dozerlere kadar. Personel sayısı da yaklaşık bin 800 civarında. Sahada 200'ün üzerinde küçük traktör de görev yaptı. 2 tonluk suları taşıyarak sabaha kadar çalıştılar. Şu anda TOKİ'nin 2 kilometre yukarısında, kuzey yönünde kümelenmiş bir yangın var. Vadide ise küçük bir tütme gözleniyor ama bu çok etkili görünmüyor" dedi.

Yangına müdahalede yoğun bir hava desteği sağlandığını belirten Uraloğlu, "4 adet amfibi uçak peş peşe sorti yapıyor. 2 helikopter de aktif olarak müdahaleye devam ediyor. Helikopter desteği aralıklarla yeniden verilecek. Yangının enerjisi ciddi anlamda düşmüş durumda. Ancak uzman ekiplerimiz tamamen emin olmadan kontrol altına alındı demiyorlar. Fakat yangın çok ciddi şekilde hapsedildi, daraltıldı ve yoğun müdahale sürüyor. Sahada, helikopterle havadan bakıldığında bile her noktada itfaiye araçlarını, orman yangın söndürme ekiplerini, onları besleyen arazözleri net şekilde görebiliyorsunuz. Gerçekten yüzlerce araç aktif görevde. İnşallah bu gayretlerle birlikte yangını kontrol altına alacağız. Ardından da tamamen söndürmüş olmayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

Önceliğin her zaman can güvenliği olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Şu anda Karahıdır Mahallesi'ndeyiz. Gece boyunca burayı tamamen boşaltmıştık. Burada önceliğimiz mutlaka can güvenliği. Diğer her şey ondan sonra gelir. Sağ olsun köylülerimiz de bu konuda çok duyarlı davrandı ve bölgeyi tahliye ettiler. Aynı şekilde İğdir Köyü'nü de boşaltmıştık. Müdahalelerin yoğunlaşmasıyla birlikte Ericek gibi bazı yerlerde çok ciddi bir sorun yaşanmadı. Yangının ilerlediği bölgelerde yukarıya doğru çıktığımızda Dışkaya Köyü, Ağlaşan gibi yerler var. Ancak buralarda yangının tehdidi Karahıdır ve İğdir kadar yoğun değildi. Avdancık da yine bu iki köyümüz kadar ciddi bir tehdit altında değildi. Yine de bu bölgelerde de gerekli önlemleri almıştık. Hatta gerekirse TOKİ konutlarını da boşaltmak üzere Valimizle birlikte gerekli koordinasyonu sağladık. Gerekirse o bölgelerdeki konutlar da tahliye edilecekti. Durumu yakından takip etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Orhaneli'ndeki yangına ayağı alçılı olmasına rağmen gönüllü olarak müdahale ederken bir itfaiye erinin şehit olduğunu söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kendisi ayağını kırmıştı, ayağı alçıdaydı. Buna rağmen, yangına müdahale eden arkadaşlarına ısrarla "Ben de sizinle geleyim" demiş. Yangına bölgesine yaklaştığında kalp krizi geçiriyor. Hemen hastaneye kaldırılıyor ama maalesef tüm müdahalelere rağmen kendisini kaybettik. Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok hassas, görevine bağlı bir kardeşimizdi. O haliyle orada olmak, arkadaşlarına hem moral hem psikolojik destek vermek istemiş. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza sabır diliyorum" şeklinde konuştu. - BURSA