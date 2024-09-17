Bakan Uraloğlu'ndan Hızlı Tren Projesi Açıklaması: 300 Kilometre Tünel - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu'ndan Hızlı Tren Projesi Açıklaması: 300 Kilometre Tünel

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun-Sarp arasında yapılması planlanan 510 kilometrelik hızlı tren hattının 300 kilometresinin tünel olacağını duyurdu. Projeye ilişkin detaylar ve Türkiye'deki raylı sistemlerin ekonomik durumu hakkında bilgiler verdi.

17.09.2024 16:25  Güncelleme: 16:35
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Bakan Uraloğlu: "Samsun-Sarp arasında yapılacak 510 kilometrelik hattın 300 kilometresi tünel olacak"

SAMSUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun-Sarp arasında yapılması planlanan 510 kilometrelik hızlı tren hattının 300 kilometresinin tünel olacağını açıkladı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 'Samsun İçin Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları' kapsamında katıldığı programın sonunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Türkiye'deki raylı sistemlerden para kazanılmadığını vurgulayan Bakan Abdülkadir Uraloğlu, "Devlet Demir Yolları'nın yaptığı işler olsun, belediyelerin yaptığı raylı sistemler olsun, bunun para kazananı var mı bilmiyorum. Zarar ediyor ama ülke için hep kardır. Onu da net söylüyorum. Yani bakın Marmaray dahil zarar ediyor. Niye? Ucuz taşıma adına. Ama ülke için kardır. Niye? Akaryakıttan tasarruf ediyoruz" dedi.

"300 kilometre tünel"

Karadeniz'de yapılması düşünülen hızlı tren hattı için 300 kilometrelik tünel açılması gerektiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Samsun-Sarp arası Karadeniz'e bu hızlı tren nereden gider diye çok tartışılmıştır. Samsun'dan Sarp'a kadar gidecek hat, oradan da Gürcistan'a bağlanacak. Bunun da ön proje çalışmaları başladı. Net bilgi budur. 510 kilometre civarında bir hattan bahsediyoruz ve 300 kilometreye yakını da bunun tünel olacak. Böyle bir projeden bahsediyoruz. Yani bugünden yarına hemen bir beklenti oluşturmamız kesinlikle doğru değildir. Bunu doğru yönetmemiz gerekir. Biz Samsun'un, biz Karadeniz'in ihtiyaçlarını biliyoruz. Ona göre de planlama yapıyoruz" diye konuştu.

"Samsun Batı Çevre Yolu tasarruf tedbirlerine takılmadı"

Uraloğlu, Samsun için planlanan ulaşım projeleri hakkında da şu bilgileri verdi:

"Biz 2025 yılında Samsun-Çorum- Kırıkkale hızlı tren projesine başlarsak, maksimum 4 yılda bitiririz. 2030'a kalmadan inşallah biz bunları bitiririz. Hedefimiz bu. Biz, Samsun Batı Çevre Yolu'nu tasarruf tedbirleri yayınlandıktan sonra yatırım programını aldık. Yani tasarruf tedbirlerine takılmadı. Doğru zamanda doğru işler yapmalıyız. Doğru zaman ve doğru iş de Samsun Batı Çevre Yolu'dur. Bunda bir sıkıntı yok. Onu yakın takip ediyoruz. İhaleyi bu sene yetişmezse, önümüzdeki sene yapacağız. Doğru Çevre Yolu'nun ön projelerini bitirdik. Detay projelerini çalışıyoruz. Yaklaşık 35 kilometrelik bir hattı çalışıyoruz. Şehir içi sorunlarla ilgili Büyükşehir Belediyemizle iş birliği yapıyoruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Uraloğlu'ndan Hızlı Tren Projesi Açıklaması: 300 Kilometre Tünel - Son Dakika

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