Adalet Bakan Yardımcısı: Kimse Suç İşleme İmtiyazına Sahip Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adalet Bakan Yardımcısı: Kimse Suç İşleme İmtiyazına Sahip Değil

Adalet Bakan Yardımcısı: Kimse Suç İşleme İmtiyazına Sahip Değil
18.07.2026 16:53  Güncelleme: 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'deki Ürün ve El Sanatları Fuarı'nda konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, hiç kimsenin suç işleme imtiyazı olmadığını vurgulayarak, sokak çeteleri ve uyuşturucu tacirleriyle kararlılıkla mücadele edileceğini belirtti. Fuarda mahkumların el emeği eserleri sergileniyor.

İşyurtları Kurumu tarafından Kayseri'de düzenlenen Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılış törenine katılan Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, "Serveti, şöhreti, rütbesi ne olursa olsun kimse suç işleme imtiyazına sahip değildir" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Ayşe Böhürler ile Dursun Ataş, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen programda mahkumlar tarafından protokol üyelerine halk oyunları gösterisi yapıldı.

"Suç işleyen, kendinde bu imtiyazı gören adaletin pençesini ensesinde hisseder"

Programda konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı adaletin yüzyılı olacak şiarıyla çalışmalarımıza Bakanlık olarak devam ediyoruz. Bizler Cumhurbaşkanımızın dirayet ve kararlılığını, cesaretini kendimize rol alarak, ondan ilham alarak devletimize meydan okumaya, milletimizi korkutup sindirmeye cüret eden tüm yapıların üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Malumunuz günlük hayatını vatandaşlarımızın kolaylaştırmak için 12. Yargı Paketi'ni Millet Meclisimizden geçirmiş bulunuyoruz. Bununla amacımız yargının hızlandırılması, etkinleştirilmesi ve vatandaşlarımızın günlük hayatına daha çok dokunan, daha çok kolaylaştıran ve onların adalete olan güvenini tahkim edecek, teçhiz edecek bir yapıyı kurabilmektir. Bu anlamda tüm Başsavcılıklarımız, Komisyon Başkanlıklarımız Bakanlığımızın koordinesinde tam bir uyum içerisinde çalışmaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin vermiş olduğu imkan ve fırsatla başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla tam bir uyum içerisinde vatandaşımızın günlük hayatını kolaylaştıracak, adalete olan itimadını artıracak projeleri bir bir devreye alıyoruz. Adalet Bakanımız Akın Gürlek ve bizlerin anlayışı, duruşu çok nettir. Kimse devletten daha güçlü değildir. Kimse hukukun üstünde değildir. Serveti, şöhreti, rütbesi ne olursa olsun kimse suç işleme imtiyazına sahip değildir. Suç işleyen, kendinde bu imtiyazı gören adaletin pençesini ensesinde hisseder. Bunda gayet kararlıyız ve bunun için de inşallah çok yakın bir zamanda bu sokak çetelerinin, uyuşturucu tacirlerinin, gençlerimizin başına bela olan bahis ve diğer sanal kumar çetelerinin hakkından geleceğiz. Bundan milletimizin hiçbir endişesi ve şüphesi olmasın. Bunun için tüm mesai arkadaşlarımız, tüm devlet kurumlarımız hep birlikte uyum içerisinde inşallah çalışıyoruz. İşte bugün Kayseri'de de ceza adalet sistemimizin farklı bir yönünü vatandaşlarımıza tanıtmak için bulunuyoruz. İşte bu eser siyaseti, işte bu eser vizyonu inşallah 21. asrın Türk asrı olmasını sağlayacak vizyondur. Fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kayseri Adliyesi ile uyum içerisinde çalışma yürüttüklerini söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Özellikle iki gün önce çıkan sokak çeteleriyle ilgili genelgeyle ilgili Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Biz Kayseri'de Bakanımızın açıklamalarında olduğu gibi adliyemizle uyum içerisinde büyük bir çalışma yürütüyoruz ve uyuşturucuyla mücadelede özellikle Kayseri'de gençlerimizin zehirlenmesine izin vermemek adına gençlerimizin bataklığa götürülmek istenenlerle en ağır şekilde mücadele etmek adına büyük bir uyum gösteriyoruz. Emniyetimiz tarafından uyuşturucu satıcılığıyla ilgili işlem yaptığımız kişilerin yüzde 70'ine yakını adliyemiz tarafından tutuklandı. Bizim hiçbir bahane üretmeye ne hakkımız var ne de böyle bir durum ortada var. Çünkü biz yakalayıp adliyeye teslim ettiğimizde adliyemizin gereğini yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla biz yakaladık adliye bıraktı gibi bir bahane üretecek durumda değiliz. Yakaladığımız ve delillendirdiğimiz emniyet tarafından uyuşturucu satıcılarıyla ilgili olarak özellikle mahkemelerimiz gereğini hemen yapmışlar. Ben bundan dolayı özellikle Adalet Bakanımıza ve sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da, "Ülkemizdeki ceza infaz kurumlarında barındırdığımız hükümlü ve tutuklularımızın el emeği göz nurunun ve onlara refakat eden fedakar, vefakar personelimizin alın teri ve fedakarlığının ne kadar güzel ürün ve sanat eserlerine dönüştüğünü hep birlikte müşahede etmek üzere bir araya geldik. Bu vesile ile ben fuarımızın milletimize, teşkilatımıza ve Kayserimize hayırlı olmasını, özellikle kazasız belasız tamamlanmasını temenni ve niyaz ediyorum" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Dursun Ataş da konuşmalarında fuarın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Ürün ve El Sanatları Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuar 1 hafta boyunca gelen ziyaretçilerini ağırlarken, tutuklu ve hükümlülerin yaptığı eserler de açılan stantlarda satışta olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sedat Ayyıldız, Kayseri, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adalet Bakan Yardımcısı: Kimse Suç İşleme İmtiyazına Sahip Değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 6,5 kilogramlık tümör çıktı Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 6,5 kilogramlık tümör çıktı
Defalarca aynı yöntemi kullandı, yaptıkları esnafı çileden çıkarttı: Bu kadını dükkana almayın Defalarca aynı yöntemi kullandı, yaptıkları esnafı çileden çıkarttı: Bu kadını dükkana almayın
Sanayide çekiçli intikam: Genç kadın sevgilisini dükkanını basıp dehşet saçtı Sanayide çekiçli intikam: Genç kadın sevgilisini dükkanını basıp dehşet saçtı
“Yüksekten düştü“ denilen kadının kocası tarafından keserle darbedildiği ortaya çıktı "Yüksekten düştü" denilen kadının kocası tarafından keserle darbedildiği ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy’dan kapalı duruşma talebi Mehmet Akif Ersoy'dan kapalı duruşma talebi
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi
Günler sonra ortaya çıktı Karius, Beşiktaş’ın transferine engel olmaya çalışmış Günler sonra ortaya çıktı! Karius, Beşiktaş'ın transferine engel olmaya çalışmış
Şehrin en büyük stadyumu Süper Lig yeni stadına kavuşuyor Şehrin en büyük stadyumu! Süper Lig yeni stadına kavuşuyor

17:01
Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü
Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü
17:00
Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler
Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler
16:15
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
16:07
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor İstirahat raporlarında yeni dönem
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem
16:06
Hatay’da 14 yıllık sır çözüldü: Acımasızca öldürülen Selbi Uygur’un kemikleri portakal bahçesinde bulundu
Hatay'da 14 yıllık sır çözüldü: Acımasızca öldürülen Selbi Uygur'un kemikleri portakal bahçesinde bulundu
14:35
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
14:29
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı Bir milletvekili daha AK Parti’ye geçebilir
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı! Bir milletvekili daha AK Parti'ye geçebilir
13:38
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent’i bombaladı
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent'i bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 18:30:33. #7.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakan Yardımcısı: Kimse Suç İşleme İmtiyazına Sahip Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.