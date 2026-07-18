Adalet Bakan Yardımcısı: Kimse Suç İşleme İmtiyazına Sahip Değil

İşyurtları Kurumu tarafından Kayseri'de düzenlenen Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılış törenine katılan Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, "Serveti, şöhreti, rütbesi ne olursa olsun kimse suç işleme imtiyazına sahip değildir" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Ayşe Böhürler ile Dursun Ataş, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen programda mahkumlar tarafından protokol üyelerine halk oyunları gösterisi yapıldı.

"Suç işleyen, kendinde bu imtiyazı gören adaletin pençesini ensesinde hisseder"

Programda konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı adaletin yüzyılı olacak şiarıyla çalışmalarımıza Bakanlık olarak devam ediyoruz. Bizler Cumhurbaşkanımızın dirayet ve kararlılığını, cesaretini kendimize rol alarak, ondan ilham alarak devletimize meydan okumaya, milletimizi korkutup sindirmeye cüret eden tüm yapıların üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Malumunuz günlük hayatını vatandaşlarımızın kolaylaştırmak için 12. Yargı Paketi'ni Millet Meclisimizden geçirmiş bulunuyoruz. Bununla amacımız yargının hızlandırılması, etkinleştirilmesi ve vatandaşlarımızın günlük hayatına daha çok dokunan, daha çok kolaylaştıran ve onların adalete olan güvenini tahkim edecek, teçhiz edecek bir yapıyı kurabilmektir. Bu anlamda tüm Başsavcılıklarımız, Komisyon Başkanlıklarımız Bakanlığımızın koordinesinde tam bir uyum içerisinde çalışmaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin vermiş olduğu imkan ve fırsatla başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla tam bir uyum içerisinde vatandaşımızın günlük hayatını kolaylaştıracak, adalete olan itimadını artıracak projeleri bir bir devreye alıyoruz. Adalet Bakanımız Akın Gürlek ve bizlerin anlayışı, duruşu çok nettir. Kimse devletten daha güçlü değildir. Kimse hukukun üstünde değildir. Serveti, şöhreti, rütbesi ne olursa olsun kimse suç işleme imtiyazına sahip değildir. Suç işleyen, kendinde bu imtiyazı gören adaletin pençesini ensesinde hisseder. Bunda gayet kararlıyız ve bunun için de inşallah çok yakın bir zamanda bu sokak çetelerinin, uyuşturucu tacirlerinin, gençlerimizin başına bela olan bahis ve diğer sanal kumar çetelerinin hakkından geleceğiz. Bundan milletimizin hiçbir endişesi ve şüphesi olmasın. Bunun için tüm mesai arkadaşlarımız, tüm devlet kurumlarımız hep birlikte uyum içerisinde inşallah çalışıyoruz. İşte bugün Kayseri'de de ceza adalet sistemimizin farklı bir yönünü vatandaşlarımıza tanıtmak için bulunuyoruz. İşte bu eser siyaseti, işte bu eser vizyonu inşallah 21. asrın Türk asrı olmasını sağlayacak vizyondur. Fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kayseri Adliyesi ile uyum içerisinde çalışma yürüttüklerini söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Özellikle iki gün önce çıkan sokak çeteleriyle ilgili genelgeyle ilgili Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Biz Kayseri'de Bakanımızın açıklamalarında olduğu gibi adliyemizle uyum içerisinde büyük bir çalışma yürütüyoruz ve uyuşturucuyla mücadelede özellikle Kayseri'de gençlerimizin zehirlenmesine izin vermemek adına gençlerimizin bataklığa götürülmek istenenlerle en ağır şekilde mücadele etmek adına büyük bir uyum gösteriyoruz. Emniyetimiz tarafından uyuşturucu satıcılığıyla ilgili işlem yaptığımız kişilerin yüzde 70'ine yakını adliyemiz tarafından tutuklandı. Bizim hiçbir bahane üretmeye ne hakkımız var ne de böyle bir durum ortada var. Çünkü biz yakalayıp adliyeye teslim ettiğimizde adliyemizin gereğini yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla biz yakaladık adliye bıraktı gibi bir bahane üretecek durumda değiliz. Yakaladığımız ve delillendirdiğimiz emniyet tarafından uyuşturucu satıcılarıyla ilgili olarak özellikle mahkemelerimiz gereğini hemen yapmışlar. Ben bundan dolayı özellikle Adalet Bakanımıza ve sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da, "Ülkemizdeki ceza infaz kurumlarında barındırdığımız hükümlü ve tutuklularımızın el emeği göz nurunun ve onlara refakat eden fedakar, vefakar personelimizin alın teri ve fedakarlığının ne kadar güzel ürün ve sanat eserlerine dönüştüğünü hep birlikte müşahede etmek üzere bir araya geldik. Bu vesile ile ben fuarımızın milletimize, teşkilatımıza ve Kayserimize hayırlı olmasını, özellikle kazasız belasız tamamlanmasını temenni ve niyaz ediyorum" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Dursun Ataş da konuşmalarında fuarın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Ürün ve El Sanatları Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuar 1 hafta boyunca gelen ziyaretçilerini ağırlarken, tutuklu ve hükümlülerin yaptığı eserler de açılan stantlarda satışta olacak. - KAYSERİ