Bakan Yardımcısı Demiralp: "Ev Sahibi Türkiye sloganıyla Kayseri\'de 7 bin 562 konutumuzun kura çekimini gerçekleştiriyoruz"

'Yüzyılın Konut Projesi'nde Kayseri'deki hak sahipleri için kura çekimi yapıldı. Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, "Ev Sahibi Türkiye sloganıyla 7 bin 562 konutumuzun kura çekimini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleşen kura çekimi programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, "Hep birlikte Yüzyılın Konut Projesi'yle 81 ilimizin tamamında inşa edeceğimiz 500 bin sosyal konut kapsamında Kayseri'mizdeki hak sahiplerini belirliyoruz. 'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla 7 bin 562 konutumuzun kura çekimini gerçekleştiriyoruz. Sizlerle böylesine anlamlı bir programda bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Şimdiden hak sahibi olacak bütün kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un öncülüğünde muazzam yatırımlar kazandırıyoruz. Bakanlık olarak Kayseri'mizde bir yandan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almak için kentsel dönüşüm projeleri yaparken diğer yandan vatandaşlarımızın barınma ihtiyacına yönelik çalışmalarımıza da ara vermeden devam ediyoruz. Bugün de aynı kararlılıkla 81 ilimizin tamamında başlattığımız 500 bin sosyal konut seferberliğinde Kayseri'mizdeyiz. Ev Sahibi Türkiye sloganıyla dev bir hamleyi hayata geçiriyoruz. 6 Şubat'tan sonra deprem bölgesinde rekor bir hızla günde 550 konut üreterek 455 bin konutu tamamlayan ve afetzede vatandaşlarımıza teslim eden devletimiz, bugün de 500 bin yeni yuvayı ayağa kaldırma iradesini gösteriyor. Bugün burada Kayseri'mizde yapacağımız toplam 7 bin 562 yuvamızın kurasını çekiyoruz. 63 bin 121 kardeşimiz başvuru yaptı. Birazdan da noter huzurunda hak sahiplerini belirleyeceğiz ve inşallah Kayseri'mizdeki bu coşku, kura maratonumuzun en güzel yansıması olacak. Tabii şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Biz milletimizi ev sahibi yapmak için çeyrek asırdır kararlılıkla çalışıyoruz. ve bu kararlılıkla tüm Türkiye'de 1 milyon 757 bin konutu 66 bin 850 sosyal donatı alanıyla birlikte inşa ettik. 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk. Ben bu güzel törene katılan tüm Kayserili hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir kez daha kura çekimimizin hayırlı olmasını, hızlıca inşa edilecek yeni yuvalarımızın da bereket getirmesini diliyorum" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise konuşmasında, "Kurum ve kuruluş ayrımı gözetmeden tüm birimlerimize sahip çıkan ve kucaklayan bir yaklaşım ile elbette buradaki dayanışmamızın da hepimiz için önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Bu anlayış içerisinde kurada isimleri çıkacak kardeşlerimizi şimdiden tebrik ediyorum. Emeği geçenlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Yapılan çalışma hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "Depremden ayrı olarak 500 bin sosyal konut, kentsel dönüşüm projeleri ve ülkenin her yerinde bir seferberlik var. Bunu ancak Türkiye başarabilirdi. Cumhurbaşkanımız başarabilirdi. Bunları görünce insanın memleketiyle, milletiyle ülkesiyle gurur duymaması mümkün değil. Ben huzurlarınızda Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve milletimize teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, 500 bin sosyal konut sürecinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü gösteren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşla olan bağını çok iyi bir şekilde ifade eden müthiş bir başarı hamlesi olduğunu söyledi. Cıngı, "Ben emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Burada da ev kısmet olacak vatandaşlarımıza da şimdiden güle güle oturmalarını niyaz ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise, "Bu gerçekten büyük bir proje. Kayseri'mize, hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu sadece bir başlangıç. İnşallah bundan sonra, çıkmayacak vatandaşlarımız da umudunu kaybetmesin. Hiçbir şekilde vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılamadan Cumhurbaşkanımız durmayacaktır. En temel ihtiyaç olan barınma ihtiyacını sosyal devlet anlayışıyla yapmaya devam edeceğiz. Kayseri'mize, Türk milletimize ve ülkemize bu proje hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

"Özgür Özel şaka gibi bir adam"

Programa katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP lideri Özgür Özel'in 'Hala çadırda yaşayan depremzedeler var' iddialarıyla ilgili ise şunları kaydetti:

"Ana muhalefet partisinin başkanı daha hala çadırda yaşayan insanlar var diyerek ifade ediyor. Özgür Özel'in 2009 Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuş o zaman demiş ki; 'Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerin hepsine 1'er tane traktör vereceğim' diye söz vermiş. Bu söylediklerim şaka değil. Rüyada değil gazetelere ilan vermiş elden broşürler dağıtmış. 'CHP'ye veren herkese 1'er tane traktör vereceğim' diye. Arkasından daha sonra 'bu bir şakaydı' diyor. Özgür Özel hakikaten şaka gibi bir adam. Şimdi Murat Kurum'u eleştiriyor. Buradan diyorum ki; o muhalefet güdüsünde gerçekleşmiş zihinlerinde eleştirmekten başka hiçbir şey değil. Yol göstermek niyetinde hiç bulunmayan, yol göstermek değil sadece olmaz diyenlerin kültüründe olan ve hayallerinde yaşatamadıkları, riyalarında göremediklerini gerçekleştirdiğimiz için Murat Kurum'a saldırmaya başlıyor. Türkiye maalesef akıllı ve yapıcı bir muhalefet ile karşı karşıya değil. Aynı ligde çarpışan aynı heyecanı duyan bir muhalefetle karşı karşıya durursanız iktidar da daha etkili bir biçimde çalışmak için gayret gösterir. Biz onların zayıflıklarını bir yana bırakıyoruz. Milletimiz için canla, başla durmadan çalışmaya devam. Durmak yok yola devam diyoruz. 7 bin 562 konut dağıtıyoruz. Kayseri'de 16 tane ilçemiz var, 16 ilçemizin tamamına konutlarımızı veriyoruz. Şehitlerimizin ailelerinden 152 tane müracaat var. 152 konutu da teslim ediyoruz. Engellilerimizin müracaat sayısı çok. Yüzde 15'ini engelli kurasına sokuyoruz, yüzde 15 civarında da emeklileri sokuyoruz. 7 bin 562 konutu inşallah sahiplerine teslim ediyoruz."

Yapılan kura çekimi ile Kayseri'de merkez ilçeler Melikgazi, Kocasinan, Talas ve İncesu'da 6 bin 20, Akkışla'da 70, Bünyan'da 100, Develi'de 300, Felahiye'de 35, Hacılar'da 74, Özvatan'da 150, Pınarbaşı'nda 29, Sarız'da 26, Sarıoğlan'da 158, Yahyalı'da 300 ve Yeşilhisar'da 158 adet olarak toplamda 7 bin 562 konutun hak sahibi belirlenecek.

Kocasinan ilçesinden kura çekimine katılan bir vatandaş, "Karma karışık duygular içerisindeyim. İnşallah hayırlısıyla çıkmak nasip eder Allah. Herkes için her şeyin hayırlısı olsun diyorum" diyerek duygularını paylaştı.

Kura çekimine AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ile Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ