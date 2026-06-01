Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Aziziye\'de incelemelerde bulundu

01.06.2026 12:19  Güncelleme: 12:21
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'un Aziziye ilçesinde termal tesisler ve sosyal projelerde incelemelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum programı kapsamında Aziziye ilçesinde yürütülen hizmet alanlarında incelemelerde bulundu.

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar ile Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut'un eşlik ettiği programda, Ilıca Termal Tesisleri başta olmak üzere ilçede devam eden çalışmalar yerinde değerlendirildi.

Gerçekleştirilen incelemelerde Ilıca Termal Tesisleri'nde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, tesislerin bölge turizmi ve sosyal yaşam açısından önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Tarıkdaroğlu, burada yaptığı değerlendirmede, "Ilıca Kaplıcaları, Aziziye'nin sahip olduğu en önemli değerlerden biri. Termal kaynakların doğru şekilde değerlendirilmesi, hem sağlık turizmi hem de bölge turizmi açısından ilçeye önemli katkılar sunacaktır. Ilıca Termal Tesisleri'nde yürütülen çalışmaların vatandaşlarımızın sosyal yaşamına ve Erzurum'un termal turizm potansiyeline değer katacağına inanıyoruz" dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar ise Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'nun Aziziye ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcımız Sayın Zafer Tarıkdaroğlu'nu ilçemizde ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduk. Nazik ziyaretleri ve ilçemize gösterdikleri yakın ilgiden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında ayrıca Hazreti Ebubekir Sıddık Camii bünyesinde planlanan taziye evi alanında da incelemelerde bulunularak proje süreci değerlendirildi.

Heyet daha sonra Aziziye Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan park ve bahçelerde incelemelerde bulunarak çevre düzenleme, peyzaj ve sosyal yaşam alanlarına yönelik çalışmaları yerinde gözlemledi.

Ziyaret programında, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların önemine dikkat çekilirken, kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen hizmetlerin devam edeceği vurgulandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

