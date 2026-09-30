Bakan Yardımcısı Yılmaz’dan Başkan Büyükkılıç’a ‘kültür’ övgüsü

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Yılmaz, kentin tarihi kimliği, kültürel mirası ve turizm potansiyeline dikkat çekerken, Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak hazırlıklarını sürdürdüğünü ve Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un da süreci yakından takip ettiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak önemli bir sürece hazırlandığını belirtti. Büyükkılıç, Bakan Yardımcısı Yılmaz'ı Kayseri'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, ziyareti dolayısıyla Bakan Yardımcısı Yılmaz'a teşekkür ederek, "Sizleri Kayseri'de ağırlamaktan memnun olduk. Sizin gibi kültür insanını, kültürün şehri, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'de ağırlamaktan keyif alıyoruz" dedi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür eden ve Kültür Yolu Festivali'ne iki yıldır destek verildiğini söyleyen Büyükkılıç, "Kayseri olarak biz de sahip çıkıyoruz, yüz binler 1 milyon 260 bin metrekare alandaki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne geliyor. Sanatçı dostlarımız ile gençler keyif aldılar, şehrimize bir zenginlik kattı" dedi.

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK biriminin değişik alanlarda eğitimler verildiğini hatırlatarak, 14 yabancı dilde ücretsiz kurslar verildiğini vurguladı.

"Kayseri'nin hakikaten benim dünyamda ayrı bir yeri var, özel bir yeri var"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz ise misafirperverliklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Hakikaten Kayseri, ticari yönüyle temayüz ediyor gibi olsa da esas itibariyle hem tarihi kimliğiyle, zenginliği, tarihi şahsiyetleri, ilim dünyamıza, kültür dünyamıza, sanat dünyamıza hem tarihte hem bugünkü hizmetlerle çok önemli bir şehir. Ben Ordulu olmama rağmen, İstanbul'da uzun yıllar yaşayıp Kültür Turizm Müdürlüğü yapmama rağmen Kayseri'nin hakikaten benim dünyamda ayrı bir yeri var, özel bir yeri var. Memleketimizin çok güzel bir parçası" şeklinde konuştu.

Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'ni de ziyaret ettiğini ifade eden Yılmaz, "Çok memnun oldum, çok güzel, çok bakımlı. Teşekkür ediyorum bu tarihi, kültürel mirasa sahip çıktığınız için" dedi.

Yılmaz, Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkentliği ünvanına da ayrı bir parantez açarak, "Tabii Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri 2027'de. Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy bu konuyu çok yakından takip ediyor. Onun da selamlarını getirdik" diye konuştu.

Kültür Yolu'nun çok değerli bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Yılmaz, çok daha güzelleşip, gelişerek devam edeceğini kaydederek, millet bahçelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeşile ve tabiata verdiği önemi gösterdiğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, belediyenin açtığı kursların önemine vurgu yaparak, belediyelerin kültür sanat alanında, turizmde her alana dokunan bir kuruma dönüştüğünü, Kayseri'nin bunu başardığını belirtti.

Başkan Büyükkılıç, Bakan Yardımcısı Yılmaz'a KAYMEK kursiyerlerinin el emeği, göz nuru eserlerin bir tablo hediye takdim etti.

Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın Büyükşehir Belediyesi ziyaretine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da eşlik etti.