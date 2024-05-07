Tarım ve Orman Bakanı: Kurbanla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı: Kurbanla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşan Kurban Bayramı'yla ilgili yaptığı açıklamada, kurbanlık hayvan sayısının yeterli olduğunu ve kurban fiyatlarında spekülatif durumun olmayacağını belirtti.

07.05.2024 12:01  Güncelleme: 12:05
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kurbanla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak, kurbanlık hayvan sayımız yeterli" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemenin mecliste olduğunu belirten Yumaklı, "Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemede meclis takvimini bilmiyorum. Ama bu yıl meclis kapanmadan görüşülür diye düşünüyorum. Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bizim Bakanlığımız iş birliğinde çalışılıyor. Neden böyle bir çalışma yapılması gerekir? Her kurumun sorumlulukları var. Bakanlıklar, belediyeler, kurumlar daha önce de söylediğimiz gibi, herkes sorumluluklarını yerine getirecek, yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak, şimdi biz o kısımdayız. O devreye girdikten sonra herkes sorumluluklarını yerine getirecek" diye konuştu.

Yaklaşan Kurban Bayramı'yla ilgili konuşan Yumaklı, "Kurbanla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak, kurbanlık hayvan sayımız yeterli. Et fiyatlarındaki spekülatif durumun kurban fiyatlarında da olma potansiyeli vardı ama aldığımız önlemlerle ve açıklanan kurbanlık fiyatlarıyla öyle olmayacağı görülmüş oldu" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarım ve Orman Bakanı: Kurbanla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak - Son Dakika

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