Bakan Yumaklı'dan Yozgat'ta Hayvan ve Tarım Destekleri - Son Dakika
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Yerel

Bakan Yumaklı'dan Yozgat'ta Hayvan ve Tarım Destekleri

Bakan Yumaklı, sokak hayvanlarına 1.8 milyar lira, tarıma ise 706 milyar lira kaynak ayrıldığını duyurdu.

09.11.2024 22:31
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SEYFİ ÇELİKKAYA/

(YOZGAT) - Yozgat'ı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "sokak hayvanlarının kısırlaştırılması için 1.8 milyar lira ve tarım sektörüne 2025 yılı için 706 milyar lira kaynak ayrıldığını, bunun 135 milyar lirasının da çiftçilere yönelik destekler olduğunu söyledi.

Yozgat'ı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ilk olarak AK Parti Sorgun İlçe teşkilatı kongresine katıldı. Ardından da Yozgat Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yumaklı, AK Parti Yozgat Merkez ilçe teşkilatı kongresinde yaptığı konuşmada, bakanlığı ile ilgili konularda partilileri bilgilendirdi. Orman yangınlarında müdahale süresini 11 dakikaya indirdiklerini belirten Yumaklı, "14 insansız hava araçlarıyla 7/24 Türkiye'yi gözleyen, gözetleyen bir orman teşkilatımız var. Eğer öyle olmasaydı biz 40 dakikadan 11 dakikaya kadar müdahale süresini düşüremezdik. Televizyonlarda görüyorsunuz, aylarca, haftalarca süren orman yangınları var, bazı ülkelerde. Bunların büyük bir çoğunluğu da belki bazı imkanlar açısından bizden çok daha iyiler. Ancak biz şu anda o imkanı Türkiye'nin yeşil vatanını müdafaa etmek için kullanıyoruz" diye konuştu.

"Sokakta herhangi bir şekilde başıboş bir hayvan bulunması kabul edilemez"

Sokak hayvanları ile ilgili açıklamasının yanlış değerlendirildiğini kaydeden Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Türkiye'de sahipsiz hayvanlar diye bir problem vardı. Bununla ilgili geçtiğimiz aylarda millet meclisinden bir kanuni düzenleme çıktı. Bu yasal düzenlemeden sonra bir açılışta söylemiş olduğum, 'sokakta herhangi bir şekilde başıboş bir hayvan bulunması kabul edilemez. Ancak bu yasal düzenlemenin bir cümlesi bile hayvanlara eziyet etmeyi meşru görecek bir içerikte değildir. Birisinden birisini seçmek gibi bir şey yoktur. Bizim görevimiz amacımız, vatandaşımızın sorununu çözmek, bununla ilgili de 1.8 milyar liralık bir kaynak ayırdık, kısırlaştırma için' dedik. Bir de baktık ki bugün onun sadece bir haftalığına yani sadece bir haftalık destek ödemeleriyle karşılaştırıp, 'efendim sahipsiz hayvanlara 1.8 milyar ama çiftçiye 300 milyon.' Sadece ve sadece direkt destekler, 95 milyar lira civarına gelecek, bu yılın sonu itibariyle. 2025 yılı için 706 milyar lira tarım sektörüne kaynak ayrıldı. Bunun 135 milyar lirası çiftçilerimize desteklerden oluşuyor. Tarım sektörüne yatırımlar için 166 milyar lira ayrıldı. Sağlanan vergi muafiyetleri 200 milyar lira. Sübvansiyonlu krediler, KİT'leri ve ihracatların desteklenmesi için 205 milyar lira."

"Tarıma bir milli güvenlik meselesi olarak bakıyoruz"

Tarıma bir milli güvenlik meselesi olarak baktıklarını aktaran Bakan Yumaklı, "Güçlü tarım, güçlü Türkiye dedik. Tohumculuktan sulamaya, organize tarım bölgelerinden pazarlamaya kadar Türkiye'nin tarımsal üretiminin ürünü olan ürünlerden bir marka yapmaya, oluşturmaya kadar. projeler, altyapı yatırımları, kapsamlı ve işlevsel desteklemeler, üretim planlaması, sözleşmeli üretim, yani alt alta saydığımız zaman burada saatlerce sürecek, hizmetleri gölgelemek için yalan söylemeye devam edecekler. Biz de onların karşısına bu şekilde cevap vereceğiz inşallah" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bakan Yumaklı'dan Yozgat'ta Hayvan ve Tarım Destekleri - Son Dakika

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