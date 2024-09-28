Bakan Yumaklı Hatay'da Sulama Hattı İnceledi - Son Dakika
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Bakan Yumaklı Hatay'da Sulama Hattı İnceledi

Bakan Yumaklı Hatay\'da Sulama Hattı İnceledi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Hatay'da Tahtaköprü Barajı sulama hattını inceledi.

28.09.2024 13:21
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Hatay'da temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tahtaköprü Barajı sulama hattında yürütülen çalışmaları inceledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çeşitli temaslarda ve incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. Bakan Yumaklı'nın Hatay programı Hassa ilçesinde bulunan Tahtaköprü Barajı sulama hattında incelemeyle başladı. Sulama hattında incelemelerde bulunan Bakan Yumaklı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Yumaklı, Hatay için önemli değere sahip olan Asi Nehri'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Hatay'da Asi Nehri'nde 2023 yılında 40 kilometrelik kanal temizliği gerçekleştirdik. Halihazırda devam eden şehri ilgilendirdiği kısmıyla proje gerçekleştirildi ve bunların ihaleleri tamamlandı. Asi Nehri'nin ıslahının kısım kısım planlanmış ve projelere uygun şekilde tamamlamış olacağız. Bu işin toplamdaki rakamı bugün itibarıyla 25 milyar TL civarındadır. Bulunduğumuz yer Tahtaköprü Barajı'nın sualama bölümüyle ilgili kısımdayız. Tahtaköprü Barajı'nın yükseltilmesiyle ilgili işlemin tamamlandığını belirtmek istiyorum. Bu projenin toplam maliyeti 24 milyar TL, yaklaşık 450 bin dekar sulamaya açılması söz konusu olacak. Sadece bu ileti hattının maliyeti 4.2 Milyar TL civarında" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Yumaklı Hatay'da Sulama Hattı İnceledi - Son Dakika

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