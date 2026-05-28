Bakan Yumaklı: "Orman yangınlarıyla mücadelenin en önemli unsuru o yangınların çıkmamasını sağlamak"

28.05.2026 12:39
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'daki bayramlaşma töreninde orman yangınlarına karşı hassasiyet çağrısı yaptı, Gazze'deki soykırıma dikkat çekti ve gençlere bayramın önemini anlattı.

Kastamonu'da düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hep söyledik, orman yangınlarıyla mücadelenin en önemli unsuru o yangınların çıkmamasını sağlamak. Asıl başarı orada. Ben buradan ülkemin bütün insanlarına daha fazla hassasiyet, bizlerle dayanışmayı istirham ediyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Kastamonu'da gerçekleştirilen bayramlaşma törenine katıldı. Kastamonu Valiliği'nde gerçekleştirilen törende Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Serap Ekmekci ve Halil Uluay, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, siyasi parti ve stk temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

"Sorumluluğu başta bizlere olmak üzere herkese hatırlatmak istiyorum"

Bayramlaşma programında konuşan Bakan Yumaklı, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekerek, "964 gün Gazze'de toplum katiller sürüsü tarafından soykırıma maruz bırakıldı. Hala da devam ediyor. 4 aydır devam eden başka bir savaş var. Bunların hepsi Müslüman coğrafyalarda tezahür eden, içimizi yakan olaylar. Bütün bunlar için ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyada tek bu zulme, haksızlığa karşı koyan ülkeyiz. Ancak bunun bize vermiş olduğu başka bir mesaj var. O da ne iş yapıyorsanız yapın, hangi sorumluğa sahip olursanız olun, bu ülke için, bu ülkenin insanları için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Dolayısıyla ben buradan güçlü ülkemizin çok daha ileri gitmesi için, durumunu, pozisyonunu daha iyi hale getirmek için her birimize düşen vazifeyi, sorumluluğu tekraren başta bizlere olmak üzere hatırlatmak istiyorum" dedi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Bakan Yumaklı, "Bayramların bizim için başka bir önemi var. En kötü zamanımızda da en güzel zamanımızda da bir araya gelip kucaklaşıyoruz. Son zamanlarda bayramlar biraz tatil olarak algılanmaya başladı. Bizler büyükleri olarak genç kardeşlerimize, evlatlarımıza bayramın aslında yüz yüze bir merhabalaşmanın, o güzel anın yaşanmasının önemini anlatmamız, onlara örnek olmamız gerekiyor" diye konuştu.

İki önemli hususa değinerek konuşmasını sürdürmek istediğini dile getiren Yumaklı, "Gelirken de fark ettik, trafik oldukça yoğun. Araç sürecek, ziyarete gidecek ve dönecek olanlar lütfen araçları dikkatli sürsünler. 5 dakika, 10 dakika geç gitmenin bir önemi yok. Onun için biraz daha erken yola çıksalar sorun çözülüyor. Havalar da çok hızlı bir şekilde ısınmaya başladı. Geçtiğimiz yıl çok yoğun bir şekilde yeşil vatanımızda, ormanlarımızda çıkan yangınlara müdahil olduk. Hep söyledik, orman yangınlarıyla mücadelenin en önemli unsuru o yangınların çıkmamasını sağlamak. Asıl başarı orada. Ben buradan ülkemin bütün insanlarına daha fazla hassasiyet, bizlerle dayanışmayı istirham ediyorum" şeklinde konuştu.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı da yaptığı selamlama konuşmasında herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 12:51:34.
