Bakanlar Güler ve Asif Görüştü
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, ortak savunma anlaşması için ilk toplantısını yaptı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif'in görüşme gerçekleştirdi.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, ilk toplantısını bugün gerçekleşecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif'in görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
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