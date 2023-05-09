Togg'dan drift şov!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Yunuseli Havalimanı'nda motor sporları tutkunlarıyla bir araya geldi. Bakan Varank, havalimanının ayda iki kez modifiye araçlarını sergilemek isteyen gençlere açacaklarını açıkladı.

MOTORCU KONVOYU İLE GELDİ

TEKNOFEST montunu giyen Bakan Varank, motosikletlerden oluşan ve kendisinin en önde olduğu bir konvoy ile Yunuseli Havalimanına geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan Bakan Varank'a eşlik etti. Varank, farklı kategorilerde otomobillerini ve motosikletlerini sergileyen gençlerin araçlarını inceledi.

MOTORCU YELEĞİ GİYDİ

Motosikletçiler, Bakan Varank'a üzerinde Atatürk ve Türk bayrağı bulunan kırmızı bir motorcu yeleği hediye etti. Motorcuların havalimanı pistindeki sürüş eğitimini izleyen Varank, ekstrem enduro kategorisinde Bursa'yı temsil eden gençlerin gösterisini takip etti.

TOGG İLE DRİFT YAPTILAR

Varank, Bursalı drift pilotu Deniz Dursun'un co-pilotluğunu yaptı. Drift sırasında güvenlikli bölge oluşan lastik dumanından göz gözü görmedi. Varank, daha sonra havalimanında bulunan motor sporları tutkunlarına "Togg ile patinaj yapalım mı deneyelim mi sizce?" diye sordu. "Evet" yanıtını alınca Deniz Dursun ile birlikte pistte drift attı. Varank, daha sonra Kapadokya rengi Togg T10X ile seyircileri selamladı. Varank daha sonra klasik bir Mercedes ile tur attı.

"GENÇLERİN SESİNİ DUYDUK"

Bursa'daki gençlerle sık sık bir araya geldiklerini ifade eden Bakan Varank, "Modifiye araçlarla ilgilenen genç kardeşlerimiz bize dediler ki; 'Biz çevreyi de rahatsız etmeden, kurallara, kanunlara da uyarak modifiye araçlarımızı sergilemek istiyoruz.' Biz de gençlerimizin bu sesini duyduk. Büyükşehir belediye başkanımızla birlikte Yunuseli Havalimanını onların kullanımına açtık. Bundan sonra ayda iki kez genç kardeşlerimiz buraya gelebilecekler, araçlarını sergileyebilecekler. Burada gönüllerince vakit geçirebilecekler." dedi.