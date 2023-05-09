Togg'dan drift şov! - Son Dakika
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Togg'dan drift şov!

09.05.2023 16:35

Bakanlara makam aracı, gelin arabası, asker uğurlamasında konvoy başı olan Türkiye'nin Otomobili Togg, bu kez drift atarak hünerlerini sergiledi. Togg T10X'in performansı izleyicilerden tam not aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Yunuseli Havalimanı'nda motor sporları tutkunlarıyla bir araya geldi. Bakan Varank, havalimanının ayda iki kez modifiye araçlarını sergilemek isteyen gençlere açacaklarını açıkladı.

MOTORCU KONVOYU İLE GELDİ

TEKNOFEST montunu giyen Bakan Varank, motosikletlerden oluşan ve kendisinin en önde olduğu bir konvoy ile Yunuseli Havalimanına geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan Bakan Varank'a eşlik etti. Varank, farklı kategorilerde otomobillerini ve motosikletlerini sergileyen gençlerin araçlarını inceledi.

Yerli otomobil Togg'dan drift şov! Dumandan göz gözü görmedi

MOTORCU YELEĞİ GİYDİ

Motosikletçiler, Bakan Varank'a üzerinde Atatürk ve Türk bayrağı bulunan kırmızı bir motorcu yeleği hediye etti. Motorcuların havalimanı pistindeki sürüş eğitimini izleyen Varank, ekstrem enduro kategorisinde Bursa'yı temsil eden gençlerin gösterisini takip etti.

Yerli otomobil Togg'dan drift şov! Dumandan göz gözü görmedi

TOGG İLE DRİFT YAPTILAR

Varank, Bursalı drift pilotu Deniz Dursun'un co-pilotluğunu yaptı. Drift sırasında güvenlikli bölge oluşan lastik dumanından göz gözü görmedi. Varank, daha sonra havalimanında bulunan motor sporları tutkunlarına "Togg ile patinaj yapalım mı deneyelim mi sizce?" diye sordu. "Evet" yanıtını alınca Deniz Dursun ile birlikte pistte drift attı. Varank, daha sonra Kapadokya rengi Togg T10X ile seyircileri selamladı. Varank daha sonra klasik bir Mercedes ile tur attı.

Yerli otomobil Togg'dan drift şov! Dumandan göz gözü görmedi

"GENÇLERİN SESİNİ DUYDUK"

Bursa'daki gençlerle sık sık bir araya geldiklerini ifade eden Bakan Varank, "Modifiye araçlarla ilgilenen genç kardeşlerimiz bize dediler ki; 'Biz çevreyi de rahatsız etmeden, kurallara, kanunlara da uyarak modifiye araçlarımızı sergilemek istiyoruz.' Biz de gençlerimizin bu sesini duyduk. Büyükşehir belediye başkanımızla birlikte Yunuseli Havalimanını onların kullanımına açtık. Bundan sonra ayda iki kez genç kardeşlerimiz buraya gelebilecekler, araçlarını sergileyebilecekler. Burada gönüllerince vakit geçirebilecekler." dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Aydın Özkan: driffft dimi bu ulan ben onca yıl yanlış yapıyormuşum tühbeee Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • MEHMET ÜNAL: baya dönüyor araba vay be bu kadarını beklemiyorduk. Cevap Yaz 49 22 Yayından Kaldır
  • HERO: Drift mi ahahaha bildiğin geniş açı ile dönebilmiş sadece Cevap Yaz 58 41 Yayından Kaldır
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Türkiye, Bursa, TOGG, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Togg'dan drift şov! - Son Dakika


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