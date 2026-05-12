Bakanlık Amasra'daki İstismar Davasına Müdahil Oldu

12.05.2026 21:22
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Amasra'daki istismar olayına ilişkin açılan davaya müdahil olarak, sanıkların en ağır cezayı alması için adli sürecin yakından takip edileceğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında 'Amasra'daki İstismar Soruşturmasında 33 Tutuklama' şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Bakanlık olarak, söz konusu olay adli makamlara intikal ettiği ilk andan itibaren süreci büyük bir titizlikle takip etmekteyiz. Yapılan incelemelerde, uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek hizmeti verilmiştir. Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek bakım tedbir kararı alınmış olup, mağdur çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır. Söz konusu vakaya ilişkin açılan davaya müdahil olarak sanıkların en ağır cezayı alması için adli süreci yakından takip edeceğiz. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki sıfır tolerans ilkemizle, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

