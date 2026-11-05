Bakanlık kasımda 1 milyon 293 bin 534 kişiye yaşlı ve engelli aylığı ödemeye başladı - Son Dakika
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Bakanlık kasımda 1 milyon 293 bin 534 kişiye yaşlı ve engelli aylığı ödemeye başladı

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Bakan Göktaş, kasım ayı için 1 milyon 293 bin 534 vatandaşa toplam 9,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylığının hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Ödemenin 5 milyar 435 milyon lirası yaşlılara, 4 milyar 185 milyon lirası engellilere ayrıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayında 1 milyon 293 bin 534 vatandaşın hesabına toplam 9,6 milyar lira yaşlı ve engelli aylığı ödemesinin yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Bu doğrultuda kasım ayında 735 bin 763 vatandaşımıza 5 milyar 435 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve 557 bin 771 vatandaşımıza 4 milyar 185 milyon lira tutarında engelli aylığı ödemesi gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda 1 milyon 293 bin 534 vatandaşımızın toplam 9,6 milyar lira tutarında yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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