Bakanlık Müfettişi Afyonkarahisar\'da İncelemelerde Bulundu

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Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Orhan Tunç, Afyonkarahisar ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'yi ziyaret etti.

Tunç ziyaretinde, Afyonkarahisar'da bir takım inceleme ve denetimlerde bulunarak, yeni eğitim öğretim dönemi üzerine istişarelerde bulundu. Ziyarette Bakanlık Başmüfettişi Orhan Tunç'a Müdür Yardımcısı Fatih Akçil ve Şube Müdürü Hayati Duman eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR