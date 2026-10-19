Bakanlıkla protokol imzalayan BTÜ, yukarı havzalarda sel risk haritası hazırlayacak

Bursa Teknik Üniversitesi, Türkiye'nin yukarı havzalarında potansiyel sel tehlikesi ve risk taşıyan alanların belirlenmesine yönelik önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında hazırlanacak bilimsel analiz, harita ve karar destek araçlarıyla sel risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara veri altyapısı oluşturulması hedefleniyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, "Türkiye Yukarı Havzalarında Potansiyel Sel Risk Alanlarının Araştırılması ve Karar Destek Araçlarının Geliştirilmesi Projesi" yürütülecek. Türkiye genelindeki yukarı havzalarda potansiyel sel tehlikesi ve riski bulunan alanların belirlenmesini amaçlayan proje ile sel risklerinin azaltılmasına yönelik planlama ve uygulama çalışmalarına bilimsel veri sağlanması hedefleniyor.Yürütücülüğünü Bursa Teknik Üniversitesinin gerçekleştireceği çalışmada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesindenakademisyenler debulunuyor.BTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Burak Arıcak proje yürütücülüğünü üstlenirken, Prof. Dr. Temel Sarıyıldız ve Doç. Dr. Esin Erdoğan Yüksel ise araştırmacı olarak yer alıyor.

Geçmiş sellere ilişkin envanter

Proje kapsamında öncelikle geçmişte meydana gelen sel olaylarına ilişkin envanteroluşturulacak. Havza hiyerarşisinin belirlenmesinin ardından havza ve çalışma birimleri tanımlanarak gerekli veriler toplanacak ve sayısallaştırılacak. Sel tehlikesinin oluşumunda etkili olan bileşenlerin değerlendirilmesiyle birlikte maruziyet ve etkilenebilirlik analizleri gerçekleştirilecek.

Yukarı havzalardaki sel riskleri bilimsel yöntemlerle belirlenecek

BTÜ tarafından yürütülecek bilimsel çalışmalar sonucunda, Türkiye yukarı havzalarında potansiyel sel tehlikesi ve sel riski taşıyan alanların belirlenmesine yönelik haritalar hazırlanacak. Elde edilen sonuçların, risk alanlarının ortaya konulması ve müdahale önceliklerinin belirlenmesine katkı sunması bekleniyor.

Karar destek araçları geliştirilecek

Proje kapsamında yalnızca risk alanlarının belirlenmesiyle sınırlı kalınmayarak, elde edilen verilerin ve analiz sonuçlarının standart bir veri tabanında bir araya getirilmesi planlanıyor. Oluşturulacak veri altyapısı ve geliştirilecek karar destek araçları sayesinde planlama, projelendirme, yatırım ve uygulama süreçlerinin bilimsel verilerle desteklenmesi amaçlanıyor. BTÜ'nün proje kapsamında rapor, harita, sayısal veri, analiz, model ve diğer proje çıktılarını hazırlayarak idareye sunmasının yanı sıra, elde edilen bilimsel örnekler doğrultusunda en az bir bilimsel makale hazırlaması da öngörülüyor. Proje sürecindeki toplantı, çalıştay ve teknik değerlendirmelerin ise Genel Müdürlük ile koordinasyon içerisinde yürütülmesi planlanıyor.