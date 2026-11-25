Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Şanlıurfa'ya atanan Vali Gökmen Çiçek'i Kayseri'den 38 bin kişiyle uğurlayacaklarını açıkladı.

Dün gece saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan atama kararıyla Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Şanlıurfa'ya atanırken, yerine ise Tekirdağ Valisi Recep Soytürk getirildi. Kararın ardından MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Vali Çiçek'i Şanlıurfa'ya 38 bin kişiyle uğurlayacaklarını açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Ersoy, "Sayın Valimiz Gökmen Çiçek, şehrimizden ayrılacağınız gün; hangi gün, hangi saat olursa olsun, 38.000+ hemşehrimizle sizi uğurlamaya hazırız. Çünkü Kayseri vefayı unutmaz" ifadelerini kullandı.