Bakır İşlemeciliğine Dayı-Yeğen Mücadelesi

Gaziantep'te çocukken birlikte işe başlayan ve 44 yıldır da aynı dükkanda beraber mesai yapan Mesut Keklik ile yeğeni Mehmet Sakça, bakır işlemeciliği mesleğinin devam etmesi için mücadele veriyor.

İlkokulu bitirdikten sonra 1982 yılında tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bakır işleme ustasının yanında çırak olarak mesleğe birlikte başlayan 52 yaşındaki Mesut Keklik ile 49 yaşındaki yeğeni Mehmet Sakça, 44 yıldır birlikte mesai yapıyor. Yıllarca çıraklık, işçilik ve kalfalık yaparak bakır işlemeciliğinin inceliklerini öğrenen ve ardından usta olan dayı yeğen, askere gidip geldikten sonra kendi atölyelerini kurdu.

Çocuk yaşta öğrendikleri ve yıllardır geçimlerini sağladıkları bakır işlemeciliğini tüm zorluklara rağmen sürdüren Mesut Keklik ve Mehmet Sakça, yıllarca yanlarında çalıştırdıkları elemanlarla bakır üretimi yaptıktan sonra 15 yıl önce mesleğe olan ilginin azalmasından dolayı küçülmeye gitmek zorunda kaldı. Yıllardır gönül verdikleri mesleklerini yaşatmak için büyük bir gayret gösteren Keklik ve Sakça, henüz çocuk yaşta öğrendikleri bakır işlemeciliğini yıllardır aynı heyecanla sürdürüyor.

44 yıldır tüm zorluklara rağmen tarihi çarşıdaki dükkanlarında bakır üretimine devam eden Keklik ve Sakça, el işçiliği mesleklerinin yaşaması için büyük mücadele veriyor. Okul yıllarından itibaren birlikte çalışan ve uzun yıllar kendi dükkanlarında ekmek paralarını kazanan Keklik ve Salça, 10 metrekarelik dükkanı her sabah birlikte açıyor. Ustalıkları ve çalışma azimleriyle de gençlere örnek olan Keklik ve Salça, yıllardır birlikte mesai yapmanın gururunu yaşıyor.

1982 yılında mesleğe çırak olarak başladığını belirten Mesut Keklik, "Mesleğe ilk başladığımızda her dükkanda 5-6 tane eleman vardı. İlerleyen dönemlerde mesleğe çok rağbet kalmayınca azaldık ve şu anda sadece biz kaldık. Bakır işlemeciliğini pek fazla yapan usta kalmadı. Mesleği öğrettiğimiz kişiler bile mesleği bıraktı. Şu anda çoğu fabrikada çalışıyor. Yeğenimde bir ara fabrikada çalıştı ama tekrar geldi" dedi.

Mesleklerine olan ilginin her geçen gün azaldığını belirten Keklik, "Maliyetler arttı. Ham bakırın fiyatı yükseldi. Bakır yapımı zorlaştı. Bakırcılar zorlandığı için azalıyor. Bakırcılar Çarşısı'ndaki dükkanlar bile artık başka mesleklere dönmeye başladı. Bakırcılar Çarşısı'nda bakırcılar azalıyor. Biz elimizden geldiği kadar mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Mesleğe olan ilginin azaldığını görünce moralimiz bozuluyor ve üzülüyoruz. İnsan çalışanı görünce iştahlanır. Fakat işin bittiğini görünce de üzülür. Kimse mesleğinin bitmesini istemez. Ben sabah geliyorum, akşama kadar çalışıyorum. Bakır işlemek beni dinlendiriyor ve sakinleştiriyor. Çalışmak bana huzur ve mutluluk veriyor" şeklinde konuştu.

44 yıldır yeğeni Mehmet Sakça ile birlikte çalıştıklarını belirten Keklik, "Ömrümüz vefa ettiği sürece biz dayı yeğen bu mesleği sürdüreceğiz. Rabbim ömür verdiği kadar mesleğimizi ayakta tutmak için çabalayacağız. Her ne kadar bazı zorluklar yaşasak da mesleğimizi severek yapıyoruz. Çünkü ikimizde gözümüzü bu meslekte açtık. Bizim zamanımızda çarşıda yüzlerce usta ve birçok dükkan vardı. Ancak hem ustaların hem de dükkanların sayıları her geçen gün azalıyor. Artık eleman yetiştirmekte zorluk çekiyoruz. Mesleği devam ettirecek insanların sayısı zamanla daha da azalıyor" diye konuştu.

Dayısı ile birlikte mesleğe başladıklarını ve yıllardır da birlikte çalıştıklarını belirten Mehmet Sakça ise yaşadıkları tüm zorluklara rağmen mesleklerini severek yaptıklarını söyledi. - GAZİANTEP