Bakırhan: Emekli Maaşı 32 Bin Lira Olmalı - Son Dakika
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Yerel

Bakırhan: Emekli Maaşı 32 Bin Lira Olmalı

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mersin'de emeklilere hitap ederek en düşük emekli maaşını 32 bin lira olarak önerdi.

19.09.2024 21:55
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(MERSİN)- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mersin'de emeklilerle buluştu. Bakırhan, "En düşük emekli aylığı 32 bin lira olmalı. Emekli beyaz peyniri bir iki lira ucuza almak için market market dolaşıyor. Emekliler yılında emekliyi getirdikleri hale bak" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Ekmek ve Adalet Buluşmaları" kapsamında Mersin'de emeklilerle bir araya geldi. 2017 Emekliler Derneği Başkanı Oktay Canpolat, 2021 Emekliler Derneği Başkanı Hüseyin Kurt ve emekli yurttaşların katıldığı buluşmada Tuncer Bakırhan,  emeklilerin 31 Mart 2024 seçimlerinde başta iktidar partisi olmak üzere tüm partilere bir mesaj, bir ders verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Sadece İzmir'de 16 emekli derneği var"

"Sadece İzmir'de 16 emekli derneği var. Mersin'de 4 dernek var. 16 milyon emekli tek çatı altında bir arada güçlü bir örgütlülük sağlayabilseydi emin olun hükümet belirlerdi. Hükümet götürür, hükümet getirirdi. Sizden rica ediyorum önce sizin bir silkelenip mevcut dağınık örgütlülükten kurtulup daha büyük daha güçlü mücadele zeminleri yaratmanız gerekiyor.

"En düşük emekli aylığı 32 bin lira olmalı"

AKP iktidarı, 'Tatile çıkacak emekliler öğrenci yurtlarında kalabilir' gibi göz boyama düzenlemeleriyle emeklileri kandırmaya çalışıyor. Bir emekli maaşıyla 7 tane çeyrek altın alınıyordu, emekliler yılı ilan edenlerin geldiği yıl. Şimdi 2,5 çeyrek altın emekli maaşıyla alamıyorlar emekliler. Açlık sınırı 20 bin lira, o da TÜİK'in sahte raporlarıyla, sahte sonuçlarıyla oluşturulmuş bir rakamdır. Ama emekliye 12 bin lira veriyorlar. Çalışanlara 17 bin lira para veriyorlar. Bir de emekli yılı, emekçi yılı ilan ediyorlar. Utanmadan bir de diyorlar ki 'Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz.' Böyle bir şey olabilir mi? Emekli neredeyse zeytin alamıyor. Emekliler büyük marketlerin önünde neden yapıldığı belli olmayan beyaz peyniri bir iki lira ucuza almak için market market dolaşıyor. Emekliler yılında emeklileri getirdikleri hale bak, lanet olsun onlara. Biz parti olarak daha önce de söyledik. En düşük emekli aylığı 32 bin lira olmalı. Emeklinin 3-5 gün gidecek, tatil yapacak, seyahat edecek, insanca başı dik bir şekilde sokakta yürüyecek bir ücrete ihtiyacı var. Bunu önermeyen hiçbir siyaset bence samimi değildir."

Bakırhan: Emekli Maaşı 32 Bin Lira Olmalı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bakırhan: Emekli Maaşı 32 Bin Lira Olmalı - Son Dakika

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