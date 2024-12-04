Bakırköy Belediyesi\'nden Türk Kadınına Seçme Hakkının 90. Yılına Anlamlı Söyleşi

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Eşitlik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Bakırköy Belediyesi, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 90.yılında anlamlı bir söyleşi düzenleyecek. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun ve alanında başarılı birçok kadının katılacağı söyleşi Sunay Akın'ın gerçekleştireceği anlatı ile devam edecek.

Bakırköy Belediyesi, her alanda eşitliğin sağlanması ve bu bilincin artırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 90.yılı, Bakırköy'de anlamlı bir söyleşi ile taçlanacak. Söyleşiye Bakırköy'ün ilk kadın Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Devlet Eski Bakanı Önay Alpago, Oyuncu Açelya Akkoyun, Sunucu-Moderatör Gözde Şeker ve Sosyolog Doç. Dr. Yonca Altındal konuşmacı olarak katılacak. Alanında uzman kadınların deneyimlerini aktararak eşit bir Türkiye için ilham kaynağı olacağı söyleşinin ardından, Sunay Akın bir anlatım gerçekleştirecek. Söyleşi programı, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. - İSTANBUL